تمارين إخراج الغازات من البطن

بيروت - نادين محمد - تشغل تمارين اخراج الغازات من البطن الكثير من البنات والنساء. فمن المعروف ان هذه المشكلة الشائعة الى حد كبير تسبب الانزعاج الكبير، كما انها تؤدي الى الانتفاخ الذي يؤثر سلباً على الاطلالة. لكن قبل تعلم كيفية تطبيق تلك التمارين، من المهم اولاً الحرص على اتباع نظام حياتي وغذائي صحي يمنع حدوث المشكلة.

تمارين للتخلص من الغازات



ليس من الصعب ممارسة تمارين اخراج الغازات من البطن. ومن الممكن فعل هذا في المنزل. وهذه اكثرها سهولة وفاعلية.

تمرين اخراج الغاز

يساعد هذا التمرين على استرخاء العضلات على مستوى البطن والفخذ والمؤخرة. ومن اجل القيام به يجب اتباع هذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على الظهر مع رفع الركبتين الى اعلى.

2 يتم ثني الركبتين وشدهما في اتجاه منطقة البطن مع فتح القدمين.

3 يتم وضع اليدين خلف الرأس.

4 اخيراً يجب رفع الرقبة وتوجيهها نحو الصدر والركبتين قدر الامكان مع شد الركبتين.

من الافضل الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان ثم استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين مرات عدة من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من الفائدة.



تمرين وضعية الطفل



يساعد هذا التمرين على الشعور بالراحة والاسترخاء عند مستوى اسفل الظهر والفخذين والقدمين. وفي هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الجلوس مع الاستناد على الركبتين.

2 والخطوة الثانية هي مد الجسم الى الامام والاستناد على راحتي اليدين واصابع القدمين.

3 يجب بعد هذا رفع احدى الركبتين في اتجاه البطن ثم اعادتها الى وضعيتها الاساسية وتكرار الحركة مع الركبة الثانية.

ومن المفيد تكرار هذا التمرين لمدة 5 دقائق ولا بد بعد هذا من الشعور بالتحسن.



تمرين الجلوس والانحناء



يساهم هذا التمرين الذي يعتبر من اسهل تمارين اخراج الغازات من البطن في تحسين عملية الهضم وفي جعل عضلات الجسم اقل تشنجاً.

1 في هذه الحالة يجب الجلوس على الارض مع مد القدمين الى الامام.

2 يجب ثني الركبتين مع ارجاع اصابع القدمين الى الخلف.

3 يتم بعد هذا مد اليدين الى الامام.

4 اما الخطوة التالية فهي رفع الركبتين والساقين.

5 بعد هذا يجب الرجوع قليلاً الى الخلف بالرأس والقسم الاعلى من الجسم ثم استعادة الوضعية الاساسية. ومن المفيد تكرار هذا التمرين لمدة دقيقتين الى 3 دقائق للحصول على النتيجة.

تمرين الطفل السعيد



تحد هذه الوضعية من تشنج العضلات في الجزء الاسفل من الجسم. ولهذا تعتبر من افضل تمارين اخراج الغازات من البطن.

1 من اجل اداء هذا التمرين يجب الاستلقاء على الظهر ورفع القدمين الى اعلى.

2 يجب ارجحة الساقين الى اعلى واسفل ثم طيّ الركبتين وامساك القدمين بواسطة اليدين.

3 بعد هذا يجب الضغط على القدمين باستخدام اليدين. ومن المهم تكرار ذلك لمدة دقيقة، استعادة الوضعية الاساسية ثم ممارسة التمرين لأكبر عدد مرات ممكن.

اقرئي أيضاً:أعراض الغازات في البطن وعلاجها

