تجربتي مع انقاص الوزن في 7 ايام برجيم جبنة القريش

بيروت - نادين محمد - لم اتمكن من انقاص الكثير من الوزن رغم انني اتبعت عدداً من الحميات الغذائية القاسية. وحين تعرفت الى اختصاصية تغذية اعلمتني انه يمكن بعض الحميات السهلة والبسيطة ان تساعدني على استعادة الرشاقة اذا طبقتها لمدة قصيرة لا تتجاوز الاسبوع الواحد. وعرفت من خلالها انه من المفيد ان اطبق مثلاً حمية جبنة القريش والخيار والطماطم من اجل انقاص الوزن الزائد في مدة لا تزيد على 7 ايام. اليك تجربتي مع رجيم الجبنة القريش.



فوائد الجبنة القريش والخيار للرجيم



قبل ان اقرر تطبيق هذه الحمية لإنقاص الوزن طرحت على الخبيرة العديد من الاسئلة عن فوائد الجبنة القريش والخيار اضافة الى الطماطم. وأجابت بأن المكونين الاولين يحتويان على الكثير من الخصائص المهمة.

- تحتوي الجبنة القريش على نسبة منخفضة من الملح وهي سهلة الهضم ولا تسبب التلبك المعوي.

- لا تمنح الجسم عدداً كبيراً من السعرات الحرارية فكل كوب قليل الدسم منها يحتوي على 160 وحدة حرارية. اما الخالي من الدسم فيوفر للجسم 100 سعر حرارية.

- تعتبر مصدراً مهماً للبروتين الضروري للحفاظ على متانة العظام. فمن خلال تناول كوب قليل الدسم منها يمكن الحصول على 28 غ من البروتين فيما يمكن الحصول على 15 غ عند استهلاك كوب من الجبنة القريش الخالية من الدسم.



- يمكن الاعتماد عليها لتأمين جزء كبير من حاجة الجسم إلى الكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام ويحفز عملية حرق الدهون الضارة.

- يعتبر الخيار مصدراً مهماً للماء ولهذا يساعد الجسم على ادرار البول والحد من احتباس الماء في الجسم ويساهم في تخليصه من البقايا الضارة والسموم وفي تنقية المعدة والامعاء.

- يسرع تناول الخيار عملية الهضم ويمنع النفخة. ولهذا يعتبر مع الطماطم نوع الخضار المثالي الذي يمكن تناوله عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

طريقة رجيم الجبنة القريش والخيار والطماطم



نصحتني خبيرة التغذية بأن أتناول الجبنة القريش مع الخيار والطماطم او مع الخيار والكرافس. وشددت على انه من المهم ان اتبع هذه النصائح وهو ما فعلته خلال مدة تطبيق هذا الرجيم السهل لإنقاص الوزن في 7 ايام.





- تناولت وجبات فطور تحتوي على كوب من عصير فاكهة موسمية طازج وخال من السكر، 3 قطع متوسطة الحجم من الجبنة القريش مع بضع قطع من الخيار والطماطم التي اخترتها خالية من الدسم.

- وعند الساعة 12 ظهراً تضمنت وجبتي كوباً من الجبنة نفسها مع قطع خيار وطماطم وكوب من عصير التفاح الخالي من المحليات. وعلمت انه يمكنني استبداله بحصة من الفاكهة الموسمية. والسبب ان هذه الوجبة تساعد على الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن.

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- اما في فترة ما بعد الظهر فكان علي ان اتناول 3 قطع صغيرة من الجبنة القريش مع بيضة واحدة مسلوقة وطبق متوسط الحجم من الخيار والطماطم وطبق صغير من التونة او قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي منزوع الجلد والخالي من الدهون.

- وقبل الثامنة مساء سمح لي رجيم الجبنة القريش والخيار والطماطم بتناول كوب من هذه الجبنة مع قطع من هذين النوعين من الخضار ورشة من القرفة او الزنجبيل. كما تمكنت من تناول حصة من الفاكهة كتحلية.



- وحرصت بناء على توجيهات الخبيرة على شرب 7 الى 8 اكواب من الماء يومياً. ولم اتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. ومع مرور مدة 7 ايام لاحظت انني بدأت احقق النتيجة التي اريد وهي انقاص الوزن الزائد بشكل واضح.













