شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول عديدة منها قلة النشاط والحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يرتبط عادة بنظامك الغذائي، إلا أنه قد يكون لديك أيضًا حالة وراثية تجعل من الصعب على جسمك التخلص من الكوليسترول الزائد، كما يمكن أن يساهم التدخين وتقدم العمر والوزن أيضًا في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم وطرق علاجه، بحسب موقع "very well health".

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول لأنه لا يصاحبه دائمًا أعراض، و يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات.

أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الكوليسترول هو جزيء دهني تحتاجه خلاياك لتعمل، يقوم الكبد بتصنيعه، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على الكوليسترول من الأطعمة التي تتناولها

النظام الغذائي

يمكن أن يكون سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في النظام الغذائي الخاص بك يدخل الكولسترول إلى جسمك عند تناول الطعام، وتحديداً الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء. إذا تناولت الكثير من هذه الأطعمة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى مستويات غير صحية

إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا، فقد تؤثر عوامل أخرى على مستويات الكوليسترول لديك.

الوراثة

حتى لو كنت تأكل بشكل صحيح وتمارس الرياضة، فلا يزال من الممكن أن تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول إذا كان لديك شكلًا وراثيًا لارتفاع نسبة الكوليسترول من والديك يسمى فرط كوليسترول الدم العائلي هذه الحالة يمكن أن تجعل من الصعب على جسمك التخلص من الكوليسترول الزائد.

قلة النشاط

عندما لا تمارس ما يكفي من التمارين الرياضية، قد لا ينتج جسمك القدر الكافي من الكوليسترول الجيد الذي يحتاجه لإزالة الكولسترول السيئ من جسمك.

وقد وجدت بعض الدراسات أن فترات طويلة من الخمول ترتبط بزيادة كبيرة في الكولسترول الكلي والكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول الحميد.

ممارسة الكثير من التمارين الرياضية لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وقد تساعدك في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

العمر والوزن

مع تقدمك في العمر، يرتفع مستوى الكولسترول LDL لديك. يعتقد بعض العلماء أن جسمك يصبح أقل كفاءة في التخلص من الكولسترول السئ مع تقدمك في السن.

وقد وجدت الأبحاث أيضًا أن الكولسترول الجيد (HDL) ينخفض بحوالي 1% مع كل سنة من التقدم في العمر

التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تقييد تدفق الدم عبر الأوعية الدموية ويجعلها متصلبة علاوة على ذلك، يمكن للتدخين أن يضعف وظيفة الكولسترول الجيد، الذي يساعد على تحطيم الكولسترول السئ وتوازن مستوياته في الجسم.