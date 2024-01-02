شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مرضى السكتات الدماغية فهذا التقرير سيقدم لك العديد من النصائح الصحية، والتي تحد من تعرضك لأي مضاعفات صحية، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

أكد التقرير، أنه يجب على مرضى السكتة الدماغية اتباع أسلوب حياة صارم، يشمل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صارم، النوم في مواعد محددة والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، وينبغي عليهم الامتناع عن التدخين وزيارة الأطباء بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة لهم.

في حالة السكتات الدماغية المتكررة قد تكون الجراحة ضرورية لزيادة تدفق الدم يعد التدخل الفوري أمرًا بالغ الأهمية لمرضى السكتة الدماغية الإقفارية، من خلال الحقن المذيبة للجلطة أو استئصال الخثرة الميكانيكي كخيارات علاجية.

قد يتطلب انسداد الشريان السباتي إجراء رأب الأوعية الدموية بالبالون ووضع دعامة.

فالسكتة الدماغية مرض مميت لأنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض أكثر من الوفيات، يمكن تقسيم هؤلاء المرضى إلى مجموعتين، عجز طفيف ومستقل، تعتمد على الاحتياجات اليومية.

المرضى الذين تحسنوا بعد السكتة الدماغية يجب أن يغيروا نمط حياتهم وأن يكونوا صارمين في روتين حياتهم اليومي، كما يجب عليهم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي والمختبر العصبي، في حالات السكتة الدماغية، حيث يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ فجأة، يمكن للتدخل المبكر أن يوقف تقدم السكتة الدماغية.

وإذا حضر المريض خلال 4 ساعات ونصف، فيمكن إعطاء حقنة إذابة الجلطة، إذا تأخر المريض أو كان غير لائق للحقن، فيمكن إجراء عملية استئصال الجلطة ميكانيكيًا، حيث نصل ​​إلى الشريان المسدود ونفتحه بمساعدة الدعامة أو قسطرة الشفط.

ويصاب بعض المرضى بالسكتة الدماغية بسبب انسداد جزئي في الشريان السباتي أو أي وعاء دماغي. وقد يحتاجون إلى فتح هذه الأوعية بمساعدة رأب الأوعية الدموية بالبالون ووضع الدعامة. يحتاج هؤلاء المرضى بانتظام إلى دوبلر وتخطيط صدى القلب.