بيروت - نادين محمد - إذا كان تناول الآيس كريم وشرب المشروبات الباردة يجعل أسنانك تؤلمك، فمن المحتمل أنك تعانين من حساسية الأسنان والتي تحدث عندما تنكشف الأعصاب الموجودة داخل السن بسبب انحسار اللثة أو تآكل مينا الأسنان.

في بعض الأحيان تكون حساسية الأسنان مؤقتة. إذا استمرت أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام، راجعي طبيب أسنانك لإجراء تقييم تشخيصي لتحديد سبب المشكلة ومداها.

أسباب ألم الأسنان عند شرب الماء البارد

1. طحن الأسنان

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يؤدي صرير الأسنان أو طحن الأسنان إلى تآكل مينا الأسنان الثمينة بمرور الوقت. تصبح جذور الأسنان الحساسة مكشوفة عن طريق تآكل المينا، وقد تتشكل الشقوق.

إذا كنت تطحني أسنانك، فقد يصف لك طبيب أسنانك أو يوصي بارتداء واقي الفم أثناء النوم لتقليل المزيد من الضرر.

2. انحسار اللثة

يؤدي مرض اللثة أو التهابها إلى انحسار اللثة، مما يؤدي إلى كشف الجذور الحساسة حيث تتفاعل لثتك مع البكتيريا وتصبح ملتهبة ثم تنحسر أو تبتعد عن الأسنان مع تقدم الالتهاب فالأعصاب المكشوفة تسبب الألم والحساسية. أيضاً إذا كان سنك متشققًا أو مكسورًا، فقد ينكشف اللب الذي يحتوي على أعصاب حساسة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الألم والحساسية.

في المراحل المبكرة من مرض اللثة، يمكن أن يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا في تقليل الالتهاب والألم والحساسية. قد تحتاجين إلى رعاية طبيب أسنان أو اختصاصي علاج جذور الأسنان لعلاج أمراض اللثة الأكثر تقدمًا.

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3. تسوس الأسنان

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يؤدي تسوس الأسنان إلى حدوث ثقوب في الأسنان أو تجاويفها. قد تؤدي هذه التجاويف أيضًا إلى كشف الأعصاب.

لذا حافظي على الاتساق مع فحوصات وتنظيف الأسنان المجدولة بانتظام لمنع تسوس الأسنان. عندما يجد طبيب أسنانك التجاويف ويملأها، فإنه يمنع أو يخفف من حساسية الأسنان الناجمة عن تلك التجاويف.

أيضاً يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية غير المعالجة من خلال تجويف أو إصابة الأسنان إلى الخراج وهو جيب من القيح.

لذا قومي بزيارة اختصاصي علاج جذور الأسنان للحصول على التشخيص والتعرف على خيارات العلاج المتاحة لك.

4. تآكل أو فقدان مينا الأسنان

مينا أسنانك عبارة عن طبقة خارجية صلبة ورقيقة من أسنانك. إنه يحمي أسنانك، لكنه يمكن أن ينكسر أو يتآكل بمرور الوقت بسبب الصدمة أو تنظيف الأسنان بقوة شديدة، واستخدام منتجات كاشطة على الأسنان، وتبييض الأسنان المفرط، وإصابات الأسنان.. وبمجرد فقدان المينا، تنكشف النهايات العصبية، مما يؤدي إلى الألم والحساسية.

علاج آلام الأسنان وحساسيتها

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حددي موعدًا مع طبيب أسنان أو اختصاصي علاج جذور الأسنان لتحديد سبب ألم أسنانك ووضع خطة علاجية. وفي هذه الأثناء، إليك بعض النصائح لمنع حدوث أضرار إضافية وتخفيف بعض المضايقات:

استخدام معجون أسنان مصممًا للأسنان الحساسة.

استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وكن لطيفًا عند تنظيف أسنانك.

تجنبي أو قللي من الأطعمة الباردة والحمضية مثل القهوة وعصير الحمضيات والصودا.

تجنب علاجات التبييض المنزلية.

ارتدي واقي الفم ليلاً إذا كنت تطحني أسنانك.

استخدم خيط الأسنان والفرشاة يوميًا لتقليل البكتيريا الموجودة تحت خط اللثة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت أسنانك حساسة للبرد، فتأكدي من استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة. يمكن أن تساعد الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة في تقليل تهيج اللثة الذي قد يجعل الأسنان حساسة حاولي استخدام خيط تنظيف الأسنان الناعم أيضًا.

في بعض الحالات، قد يقوم طبيب الأسنان بوضع طلاء الفلورايد على مناطق معينة حساسة. هذا يمكن أن يقلل الألم على الفور. ومع ذلك، نظرًا لأن جميع مشاكل الحساسية تتطلب تشخيصًا قبل علاجها، يجب عليك لفت انتباه طبيب أسنانك إلى الحساسية أثناء زيارتك، حتى يتمكن من التوصية بأفضل حل لاحتياجاتك الخاصة فإن تجاهل المشكلة لا يجعلها تختفي. توفر رعاية الأسنان السريعة الفرصة لحل أسباب الألم والعودة إلى حياة خالية من الألم.

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