شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الظهر المستمرة.. تمارين تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر المستمرة، وخلال هذا التقرير نتعرف على طرق العلاج المختلفة والأسباب وفقا لموقع timesofindia.

أوضح التقرير، أن من أسباب ألم الظهر المستمر، الإجهاد العضلات، والتوتر، والصدمات الناتجة عن السقوط أو الكسور، والمشاكل الهيكلية مثل هشاشة العظام، ومشاكل الكلى، وعرق النسا، والتهاب المفاصل، وانحناء العمود الفقري غير المعتاد، والانزلاق الغضروفي، والالتهابات، أو القيام بالعديد من الأنشطة اليومية، والوضعية والحركة السيئة، أو اضطرابات النوم.

وأشار التقرير إلي أنه تختلف مدة آلام الظهر المستمرة حسب السبب الكامن والظروف الشخصية، في حين أن آلام الظهر المزمنة تستمر لفترات أطول ، بينما آلام الظهر الحادة قد تستمر بضعة أيام إلى أسابيع.

وأضاف التقرير، أن التمارين الرياضية تعد أساس علاج آلام الظهر المزمنة، ويمكن أن تساعد التمارين المخصصة تحت إشراف الطبيب والمعالج الطبيعي للعمود الفقري في تقوية العمود الفقري واستقراره.

ولذا تعد تمارين تقوية الجذع، وتمارين المرونة، وإعادة التدريب على وضعية الجسم، والتمارين الهوائية مكونات أساسية في روتين التمارين الشخصية.

كما أوضح التقرير ، أن آلام الظهر المزمنة لا تؤثر سلبًا على المستوى الجسدي فقط بل على المستوى النفسي أيضا، ولذا يوصي علماء نفس إعادة التأهيل بتقنيات اليقظة الذهنية والتأمل واليوجا لتعزيز التحكم في الجهاز العصبي، حيث يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تخفف من الإحباط والاكتئاب المرتبط بالألم المزمن.

بينما أضاف التقرير أن بعض الأنظمة الغذائية، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسكريات المكررة والأطعمة المصنعة، يمكن أن تسبب التهابات وتساهم في آلام الظهر المزمنة، ولذا يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن يعادل طولك أمرًا ضروريًا أيضًا لتقليل الضغط الشوكي.