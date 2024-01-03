شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جفاف الجلد وتشقق القدمين فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف وتشقق القدمين مشكلة شائعة تتطور عادةً بمرور الوقت، ويحدث على مراحل، تبدأ بنقص الرطوبة في الجلد ثم يصاب جلد باطن القدم بمناطق جافة وسميكة من الجلد الميت ناجمة عن الاحتكاك أو الضغط المتكرر، وإذا تركت دون علاج، يستمر الجلد في الجفاف، مما يؤدي إلى تشققات في الكعب أو باطن القدم أو جانبي قدميك، بحسب موقع very well health.

ويمكن في كثير من الأحيان منع جفاف القدمين والكعوب المتشققة من خلال العناية بالأقدام بشكل منتظم.





أسباب تشقق القدمينيحدث تشقق القدمين عندما يكون هناك نقص في الرطوبة في الجلد.

يمكن أن يكون الجلد الجاف، المعروف أيضًا باسم الجفاف، بسبب عوامل بيئية أو حالة صحية كامنة.

يمكن أن يسبب الجلد الجاف أيضًا أعراضًا أخرى مثل الحكة والطفح الجلدي والألم.

يمكن للبشرة الجافة أيضًا أن تمهد الطريق لتشققات في الجلد خاصة على الكعب. يحدث هذا عندما يتسبب الاحتكاك أو الضغط المتكرر في سماكة الجلد الموجود في أسفل قدميك.

بالإضافة إلى ذلك، تصبح وسادات الدهون الواقية الموجودة في باطن قدميك أرق مع تقدمك في العمر.

غالباً ما يتفاقم جفاف الجلد في أشهر الشتاء. وذلك لأن الهواء الخارجي البارد يكون أقل رطوبة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التدفئة الداخلية على تجفيف الهواء الداخلي بشكل أكبر.

علاج تشقق القدمين يمكن أن تساعد العناية بقدميك بشكل صحيح في منع جفاف الجلد وتشققه.

ارتداء أحذية داعمة وملائمة مع الجوارب وتجنب السير حافي القدمين.

يمكنك أيضًا منع جفاف القدمين عن طريق تجنب الحمامات الساخنة أو

يمكن أن يساعد ترطيب قدميك يوميًا أو العناية بالأقدام أو استخدام حجر الخفاف لإزالة التقشر بلطف في المنزل.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يخفف الضغط على كعبك لمنع التشقق أو تقليله.

ضعي كريم القدمين على قدميك مرتين في اليوم، بما في ذلك بعد الاستحمام وقبل النوم.