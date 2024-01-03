5 طرق طبيعية للتخلص من الدوالي



بيروت - نادين محمد - الأوردة العنكبوتية أو الدوالي هي أوعية دموية مرئية تشبه الفروع أو الشبكات الأرجوانية أو الزرقاء أو الحمراء. تظهر على الجلد والأغشية المخاطية وفي أي مكان في الجسم، حتى الوجه.

على الرغم من أن الدوالي عادة ما تكون غير ضارة، إلا أن بعض الأشخاص يرغبون في التخلص منها. إذا كنتِ ترغبين في اتباع طريقة طبيعية، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية للعروق العنكبوتية.



ما هي أسباب الإصابة بالدوالي؟



تظهر الدوالي بشكل عام في شكل عروق ذات لون أحمر أو أزرق أو أرجواني. ولا يوجد أي تحقيق أو اختبار إشعاعي متاح لتشخيص الحالة.لكن استشارة طبيب الأمراض الجلدية ضرورة لعلاج الحالة

فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا -

الشيخوخة

العامل الوراثي

المهن التي تحتاج إلى الكثير من الوقوف

حبوب منع الحمل

الحمل

الملابس الضيقة

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بسبب السمنة

تاريخ تجلط الدم

الإمساك

العلاجات المنزلية للتخلص من الدوالي

صحيح أن العلاجات المنزلية لن تقضي نهائيًا على الدوالي لكن على الأقل تخفف من مظهرها وحدتها.

الأوردة العنكبوتية هي أوردة واسعة تمر عبر الجلد-المصدرfreepik



بندق الساحرة



يُعرف بندق الساحرة بخصائصه القابضة، والتي تساعد في شد وتقوية الأوعية الدموية. ضعي بندق الساحرة على المناطق المصابة باستخدام كرة قطنية. قد يساعد ذلك في تقليل الاحمرار والالتهاب المرتبط بهذه الحالة.

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جل الصبار



خصائص الصبار المضادة للالتهابات تهدي الدوالي خاصة تلك التي تظهر على الوجه. ضعي جل الصبار النقي على المناطق المصابة وقومي بالتدليك بلطف. تأكدي من أن الجل نقي ولا يحتوي على إضافات قد تهيج الجلد.

التدليك



تدليك المناطق المصابة بحركات دائرية لطيفة قد يحسن الدورة الدموية ويقلل ظهورها. استخدمي مرطبًا أو زيتًا لمنع الاحتكاك وتهيج الجلد.

تجنب الاستحمام بماء ساخن

تدليك المناطق المصابة بحركات دائرية لطيفة تحسن الدورة الدموية-المصدرfreepik

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن والبخار



لأن الماء الساخن يعمل على توسع الأوعية الدموية. لمنع تفاقم حالة الدوالي استخدمي الماء الفاتر للاستحمام مع تجنب تعريض وجهك للحرارة الزائدة، مثل البخار.

التغييرات الغذائية



قومي بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والحمضيات والخضر الورقية، في نظامك الغذائي. قد تساعد مضادات الأكسدة في دعم صحة الجلد بشكل عام وتقليل الالتهاب.

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علاجات طبية للدوالي



عادةً ما تكون هناك حاجة إلى علاجات متعددة لعلاج الحالة وفقًا للتشخيص والحالة. ويمكن علاج الدوالي من خلال العلاج بالليزر الوعائي. العلاج بالليزر الوعائي هو علاج غير جراحي يستخدم بشكل متكرر، وهو مصمم خصيصًا لمعالجة الأوردة العنكبوتية (الدوالي) في الوجه.

يُعتقد أن فيتامين ك يساعد في تقوية الأوعية الدموية وقد يقلل من ظهور الأوردة العنكبوتية. لذلك يمكنكِ يكون من المفيد وضع كريم أو سيروم يحتوي على فيتامين ك على المناطق المصابة.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم ظهور الدوالي. لذلك، استخدمي واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس عالي لحماية وجهك وجسمك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

