بيروت - نادين محمد - الكثير من التغيّرات تحدث لنا أثناء وقت الدورة الشهرية، وهي فترة طبيعية لدى الفتيات، حيث نشعر ببعض الآلام في الجسم، والتغيّرات في المزاج، علاوة على الشعور بالانتفاخ وزيادة الوزن.

وعادة ما تتساءل البنات عن كم يزيد الوزن أثناء الدورة الشهرية، وفي السطور التالية سنجاوبكِ على هذا السؤال مع تفاصيل أكثر حول حدوث ذلك، وكيف تشعرين بتحسّن أثناء فترة الدورة الشهرية.

هل زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية طبيعية؟

زيادة الوزن وقت الدورة الشهرية (مصدر الصورة freepik)

خلال دورتك الشهرية ، من الطبيعي أن تكتسبي من ثلاثة إلى خمسة أرطال أي ما يعادل كيلو إلى 2 كيلو تختفي بعد بضعة أيام من دورتكِ الشهرية، ويحدث ذلك بسبب احتباس الماء في الجسم.

ويحدث اكتساب الوزن قبل فترة الحيض تلك المعروفة باسم (PMS) أو متلازمة ما قبل الدورة الشهرية حيث نتعرض إلى مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والعاطفية والسلوكية التي تؤثر على النساء قبل عدة أيام وقد تصل إلى أسبوعين من الدورة الشهرية.

لماذا يزيد الوزن أثناء الدورة الشهرية؟

لماذا يزيد الوزن أثناء الدورة الشهرية؟ (مصدر الصورة freepik)

التغيّرات الهرمونية

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية زيادة الوزن عن طريق زيادة احتباس الماء، ففي الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ينخفض الإستروجين والبروجسترون بسرعة، وهذا يخبر جسمك أن الوقت قد حان لبدء الحيض.

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كما يتحكم الإستروجين والبروجستيرون أيضًا في الطريقة التي ينظم بها جسمك السوائل، وعندما تتقلب هذه الهرمونات، تتراكم أنسجة الجسم بكمية أكبر من الماء، والنتيجة هي احتباس الماء أو الوذمة.

وقد يتسبب احتباس الماء في حدوث تورم أو انتفاخ في ثدييك أو معدتك أو أطرافك، وهذا يزيد من وزن الجسم، ولكن ليس الدهون.

ويعد احتباس الماء من أعراض الدورة الشهرية الشائعة، ويؤثر على 92 في المائة من النساء اللواتي يعانين من الحيض.

الانتفاخ

قد يؤدي انتفاخ الدورة الشهرية أو تقلصات المعدة إلى جعل ملابسك مشدودة وغير مريحة، وهذه ليست زيادة حقيقية في الوزن، ولكن قد تشعر أنك اكتسبت بضعة أرطال إضافية.

وخلال دورتك الشهرية، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة الغازات في الجهاز الهضمي (GI) وتسبب انتفاخ البطن، وقد يؤدي احتباس الماء في بطنك أيضًا إلى الانتفاخ.

ويمكن وصف الانتفاخ بأنه الشعور بالضيق أو التورم في معدتك أو في أجزاء أخرى من جسمك.

ويمكن أن تسبب تقلصات المعدة أيضًا الإحساس بزيادة الوزن، وتحدث هذه التشنجات بسبب مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندين يفرزها الرحم، والبروستاجلاندين يجعل الرحم ينقبض، وهذا يسبب آلام في البطن أثناء الدورة الشهرية.

وقد يبدأ الانتفاخ قبل خمسة أيام من دورتك الشهرية ويستمر حتى الأيام القليلة الأولى من الدورة الشهرية، ويمكن أن تستمر تقلصات المعدة، التي تبدأ قبل يوم أو يومين من الدورة الشهرية ، لبضعة أيام.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الإفراط في الأكل

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية خلال دورتك الشهرية أيضًا إلى زيادة تناولك للطعام.

ففي الأسبوع السابق للدورة الشهرية، ترتفع مستويات البروجسترون، وهو معروف بأنه منبه للشهية، ومع ارتفاع هرمون البروجسترون، قد تأكلين أكثر من المعتاد.

كما ينظم الإستروجين أيضًا السيروتونين، وهو ناقل عصبي يتحكم في الحالة المزاجية ويقلل الشهية، وعندما ينخفض هرمون الاستروجين قبل دورتك مباشرة، كذلك يفعل السيروتونين، والنتيجة هي زيادة الشهية.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى السيروتونين أيضًا إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر لأن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، وإذا كان مستوى السيروتونين منخفضًا، فإن الدماغ يشتهي المزيد من السكر.

كما يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالسكر إلى زيادة السعرات الحرارية التي تتناوليها ويؤدي إلى زيادة الوزن.

كما يتقلب معدل الأيض أثناء الدورة الشهرية، لذلك عندما يرتفع - ويحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية - فقد يكون لديك شهية أكبر وتتوقين إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

مشاكل الجهاز الهضمي

خلال دورتكِ، يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وآلام البطن، ويمكن أن يشعرك الانزعاج والانتفاخ في معدتك وكأنك قد اكتسبت وزناً.

يزيد هرمون البروجسترون قبل أسبوع من الدورة الشهرية، وهذا يضعف تقلصات عضلات الأمعاء، مما يؤدي إلى بطء الهضم والإمساك.

وعندما تبدأ دورتك الشهرية، يفرز الرحم البروستاجلاندين، ويسبب البروستاجلاندين تقلصات عضلية في الرحم والأمعاء، لذا قد يكون لديك ألم في الحوض والبطن، وقد يساعدكِ فوائد الكمون للمعدة.

ويمكن أن يسبب البروستاجلاندين أيضًا الإسهال عن طريق تعطيل الشوارد وتوازن السوائل في الأمعاء الدقيقة.

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نقص المغنيسيوم

عندما تبدأ دورتك الشهرية، تنخفض مستويات المغنيسيوم تدريجيًا، ويمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر ويساهم في زيادة الوزن، إذ أن المغنيسيوم معدن ينظم حالة ترطيب الجسم، ويمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من المغنيسيوم الجفاف.

ومع ذلك ، يمكن أن يخفي الجفاف نفسه على أنه جوع، مما يجعلك أيضًا ترغبين في تناول الأطعمة السكرية عندما تكون عطشانة.

تخطي التدريبات

عندما تعانين من الانتفاخ والتقلصات، فمن المرجح أن تتخطي التمارين الرياضية، ويمكن أن يساهم ذلك في زيادة الوزن، خاصة إذا كنت تعانين من الجوع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

فقبل أسبوع من دورتك الشهرية ، يزيد كل من هرمون الاستروجين والبروجسترون، مما يسبب التعب وانخفاض القدرة على التحمل، وقد تشعرين بعدم الراحة عند ممارسة الرياضة مع اقتراب موعد دورتك الشهرية.

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كيف تتخطين مشكلة زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية؟

من الممكن تقليل احتباس الماء والانتفاخ خلال فترة الدورة الشهرية من خلال العلاجات المنزلية وتغيير نمط الحياة والأدوية، وذلك عن طريق

شرب المزيد من الماء

قد يبدو هذا غير بديهي، لكن البقاء رطبًا يمكن أن يقلل من احتباس الماء، حيث سيحافظ جسمك على المزيد من السوائل إذا كنت تعاني من الجفاف.

تخزين الأطعمة الصحية

إذا كنت عرضة للرغبة الشديدة في تناول الطعام، فاحتفظي بالخيارات الغذائية في متناول يدك، وجربي تناول أطعمة مثل الفاكهة أو ألواح البروتين عندما تشعرين بالرغبة في تناول السكر.

تناول مدرات البول

مدرات البول هي حبوب تقلل من احتباس الماء عن طريق زيادة إنتاج البول، ويمكنك سؤال طبيبك عن وصفة طبية.

تناول مكملات المغنيسيوم

تأكدي من مراجعة طبيبك قبل تناول أي مكملات، ولكن، إذا حصلت على موافقة منه فقد يساعدكِ ذلك في منع احتباس الماء، والرغبة الشديدة في تناول السكريات.

استمري في التحرك

يمكنك تقليل تراكم السوائل عن طريق المشي والتحرك، وستجعلك التمارين الرياضية تتعرقين وتتخلصين من الماء الزائد.

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المصدر: healthline