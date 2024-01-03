شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن دهون القلب وهل تشكل خطرا على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعرف جميعا الدهون الحشوية وهى الموجودة فى البطن، ولكن هل تعرف أن هناك دهون على القلب أيضا؟ فى السطور التالية نتعرف على دهون القلب وهل تشكل خطرا على صحتك، وفقا لموقع health. ما هى دهون القلب؟ كل شخص لديه بعض الدهون على القلب وحوله، وهذه الدهون، المعروفة باسم دهون التامور، هي جزء طبيعي وضروري من نظام القلب والأوعية الدموية، ولكن عندما تتراكم الكثير من الدهون هناك، يمكن أن تبدأ في إطلاق مواد التهابية تسمى السيتوكينات التي تساعد في تغذية تصلب الشرايين، أو تراكم الترسبات في الشرايين. توجد الدهون في مناطق متعددة داخل القلب وما حوله. الأنسجة الدهنية النخابية، أو EAT، هي الدهون الأقرب إلى عضلة القلب، وقد تم ربط الكميات الزائدة منها بمخاطر القلب والأوعية الدموية.

يُعتقد أن الأنسجة الدهنية فى القلب توفر مصدرًا للحرارة والطاقة للقلب، ومخزنًا مؤقتًا للشرايين التاجية، وحماية للجهاز العصبي للقلب، لكن هذه الأنسجة أيضًا هى نوع من الدهون الحشوية، التي تتراكم عميقًا في بطنك وحول أعضائك، ومن المعروف أن الكثير منها يشكل خطورة على صحتك.





كيف تتشكل دهون القلب؟مع زيادة كمية الدهون حول قلبك، تتغير الأنسجة الدهنية، وتتضخم الخلايا الدهنية، وتفرز الأنسجة المزيد من الجزيئات الالتهابية، ويزداد تحلل الأحماض الدهنية والالتهابات من هناك تصبح الأنسجة مختلة وظيفيا، وتتحرك خلايا الجهاز المناعي التي تسمى الخلايا البلعمية والخلايا الليمفاوية التائية. والنتيجة النهائية: التهاب لديه القدرة على المساعدة في تطور مرض الشريان التاجي. مخاطر الدهون حول القلبحاليا، يعتقد الخبراء أن القلب الدهني هو عامل خطر مستقل لأمراض القلب، وهذا يعني أنه إذا كان لديك قلب دهني، فإن لديك خطرًا متزايدًا بغض النظر عما إذا كان لديك عوامل الخطر التقليدية أم لا، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة) والسكري والسمنة، من بين أمور أخرى. أسباب القلب الدهني وطرق الوقايةعلى الرغم من أن السمنة و مؤشر كتلة الجسم لا يرتبط بشكل مباشر بالقلب الدهني، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يميلون إلى تناول المزيد من الطعام ويكونون أكثر عرضة للدهون على القلب، قد تكون هناك عوامل وراثية مؤثرة، كما يعد تقدم العمر أيضًا أحد عوامل الخطر لزيادة كميات الدهون على القلب.