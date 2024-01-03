شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 4 خطوات سهلة لصحة جيدة فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخاذ خيارات أفضل لأسلوب الحياة أمر أساسي للبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل، فى هذا التقرير نتعرف على 4 عادات لصحة جيدة للنساء فى عام ٢٠٢٤، بحسب موقع optum.





العادة الصحية رقم 1: حافظى على نشاطك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها من أجل صحته. استهدفي ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا أي حوالي 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع.

النشاط المعتدل يعني أنه يرفع معدل ضربات قلبك والتعرق، ومن هذه الأنشطة المشي السريع، صعود السلم والأعمال المنزلية.





العادة الصحية رقم 2: نظام غذائي صحيالنظام الغذائي المغذي يمكن أن يقلل من فرصتك في الإصابة بالمرض. وهذا يعني إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والبروتين إلى نظامك الغذائي وقد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب. ولكن قد يكون من الصعب إجراء الكثير من التغييرات في وقت واحد. بدلًا من ذلك، حاولى إجراء تغيير بسيط واحد أسبوعيًا على نظامك الغذائي. فيما يلي بعض الطرق البسيطة:

-انتبهي إلى كمية الحديد التي تتناوليها. يحتاج دمك إلى الحديد لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. النساء أكثر عرضة من الرجال لنقص هذا المعدن المهم. وذلك لأنهن يفقدن الدم خلال الدورة الشهرية. ويمكن أن يؤدي الحمل والولادة إلى فقدان المزيد من الدم (وانخفاض مستويات الحديد).

تحتاج النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و50 عامًا إلى أكثر من ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الرجال. وتحتاج النساء الحوامل إلى المزيد. عززى كمية الحديد التي تتناولها من خلال اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والدواجن. ومن المصادر الجيدة الأخرى الفاصوليا البيضاء والعدس والسبانخ والمكسرات وبعض الفواكه المجففة.

تحتاجين إلى الألياف للتحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة قلبك. لا تحتاج النساء إلى قدر كبير من الألياف مثل الرجال. حاولي إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات.

الكالسيوم وفيتامين د. فهما يعملان معًا من أجل صحة العظام. وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد انقطاع الطمث، مما يسرع من فقدان العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الحد من السكر المضاف. الكثير يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسكري وأمراض القلب.





العادة الصحية رقم 3: اجراء فحوصات طبية بانتظاممن المهم إجراء فحوصات منتظمة، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية واختبارات السكر في الدم وتنظير القولون. ويمكن أن تساعد في الكشف عن العلامات المبكرة لمشاكل صحية خطيرة، مثل سرطان الثدي والسكري وسرطان القولون

فحص سرطان الثدي (الماموجرام)

فحص سرطان عنق الرحم (اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم)

فحص سرطان القولون (تنظير القولون، تصوير القولون المقطعي المحوسب، اختبار البراز أو التنظير السيني المرن)

فحص سرطان الرئة (لبعض الأشخاص الذين لديهم تاريخ في التدخين)

التطعيم الروتيني (بما في ذلك الأنفلونزا وكورونا )





العادة الصحية رقم 4: الاهتمام بصحتك النفسية كامرأة، أنت أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق بمقدار الضعف تقريبًا عن الرجل إذا كنت تعانين من القلق، فقد يعني ذلك أنك تعانين من أعراض جسدية مثل: الدوخة، الغثيان، ألم البطن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أعراض الصحة العقلية للمرأة مختلفة قليلاً. على سبيل المثال، قد يبدو الرجال المصابون بالاكتئاب غاضبين أو عدوانيين. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تبدو النساء حزينات،

وتشمل أعراض الاكتئاب:

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تحبينها في السابق

صعوبة في التركيز

تغيرات في الأكل أو النوم

مشاعر اليأس

الحزن الذي يستمر لفترة أطول من أسبوعين

أفكار حول الانتحار.