7 عوامل وراء جلطات القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن أبرز العوامل المسببة لجلطات القلب.

وكتب النمر عبر حسابه بمنصة إكس، أن العوامل المسببة لهذه الجلطات تتضمن، ارتفاع الكوليسترول الضار، والتدخين، والضغط وعدم التحكم فيه، والتوتر النفسي والاجتماعي، وعدم ممارسة الرياضة وعدم التحكم في السكري.

وأشار إلى أن غالبية جلطات القلب تكون من أمراض مكتسبة ولا ينبغي تحميل العبء كله على الجانب الوراثي؛ لأن ذلك العامل لا يشكل سوى 10 % من مسببات جلطات القلب.