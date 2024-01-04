“اضطرابات النوم” تؤثّر على “الذاكرة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأفراد في منتصف العمر الذين يعانون من اضطراب النوم، قد يواجهون خللاً في الذاكرة بعد مرور 10 سنوات فقط.

ولفتت الدراسة التي أُجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، إلى أن علامات الخرف وعلى رأسها فقدان الذاكرة تبدأ في التراكم في الدماغ قبل عدة عقود من ظهور الأعراض، حيث تشير النتائج إلى أن نوعية النوم، وليس كميته، هي الأكثر أهمية بالنسبة للصحة المعرفية في منتصف العمر.

وجاءت هذه النتائج، وفقاً لدورية “Neurology” الطبية، بعد متابعة أنماط النوم لدى 526 مشاركاً بالدراسة، والذين تراوحت أعمارهم بين 11- 40 عاماً، وذلك بعد ارتدائهم جهازاً لمراقبة جودة النوم لمدة 3 أيام متتالية.