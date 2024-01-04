رجيم مثالي لخسارة دهون البطن والأرداف

بيروت - نادين محمد - تحلم كل امرأة بجسم رشيق خالِ من الترهلات والدهون الزائدة، والحل ليس صعبا في حالة اتباع نظام غذائي صحى خالي من الأطعمة المليئة بالدهون الضارة على الصحة العامة للجسم، وبات معروفا ان السمنة المفرطة والوزن الزائد يسبب الكثير من المشكلات الصحية، وسوف نتعرف على ِأسباب الوزن الزائد، مع تقديم نظام أسبوعي ننصحكِ بالاعتماد عليه وفي حالة الانتهاء يراعي تكرار النظام الى أن تتخلصي من الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف.

أسباب تراكم الدهون في منطقتي البطن والأرداف

الصورة من pexels

قلة شرب الماء

عدم تناول الماء عن المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، والذي يصل إلى عشرة أكواب في اليوم، يؤدي الى السمنة وعدم انقاص الوزن، إضافة أن تناول الماء يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتكدسة في الجسم.

تناول الحلويات

تناول الحلويات تسبب زيادة مفرطة في الوزن، لأنها غنية بالسعرات الحرارية خاصة إذا كانت تحتوي على الجبن أو المكسرات والقشطة.

قلة المجهود البدني

مصدر الصورة freepik

قلة المجهود وعدم ممارسة الرياضة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الفخذين، لذا احرصي على ممارسة الرياضة وخاصة فترة النهار.

تناول أطعمة غير صحية

كثير منا يتناول او يتبع أنظمة غذائية غير صحية، مليئة بالدهون والسعرات الحرارية وهذا يسبب تراكم الدهون في منطقة الفخذين، عكس ما تناول البروتين الذي يحافظ على الكتلة العضلية للجسم.



الحمل

الحمل يسبب خلل في هرمونات وغدد الجسم، يسبّب اضطراب الوزن، إضافة الى عوامل وراثية أيضا.



تناول المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية تعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن، لذا يجب الابتعاد عن تناولها ويمكنك استبدالها بالعصائر الطازجة، للتخلص من الوزن الزائد.

اقرئي أيضاً : طريقة تخسيس مذهلة برجيم الشوفان والبيض

نظام غذائي لمدة أسبوع للتخلص من الدهون

مصدر الصورة freepik

اليوم الأول :

الإفطار:طبق عجة مصنوعة من ثلاث بياض بيض ونصف ثمرة فلفل مفروم مع حفنة من السبانخ.

الغذاء: صدر دجاج مشوي، طبق سلطة مختلف، فلفل أحمر، فاصوليا خضراء، 1/4 معلقة صغيرة من زيت الزيتون .

العشاء 100 جرام من صدور الدجاج المشوي مع البروكلي المطهو على البخار .

اليوم الثاني :

الإفطار:صدور الدجاج المخبوزة مع حفنة من الكالي المقلي .

وجبة خفيفة : 100 جرام صدور الديك الرومي، شرائح الفلفل الأخضر .

الغذاء :شرائح الخضار المخبوزة، سلطة الخضروات، 1/2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

العشاء : أخذ شريحة لحم السلمون مع كمية من الشبت المفروم والفاصوليا الخضراء علي البخار .

مصدر الصورة freepik

اليوم الثالث :

الإفطار 100 جرام من سمك السلمون المدخن بالإضافة إلي السبانخ .

وجبة خفيفة 100 جرام صدور الديك الرومي، شرائح الفلفل الأخضر .

وجبة الغذاء: شرائح الخضروات المخبوزة مع سلطة الخضروات المختلطة ب1/2 معلقة من زيت الزيتون .

وجبة خفيفة 100 جرام صدور الديك الرومي، مع 1/4 ثمرة أفوكادو .

العشاء : شرائح لحم الضأن المشوي، البروكلي المطهو على البخار، السبانخ.

اقرئي أيضاً : رجيم 30-30-30 لإنقاص الوزن .. هل حقًا نتيجته اكيده؟

اليوم الرابع :

الإفطار: بيض مخفوق مع الطماطم والفاصوليا الخضراء .

وجبة خفيفة : 100 جرام شرائح الديك الرومي،1/4 شرائح ثمرة الخيار .

الغذاء : فيليه السمك المقلي مع السلطة، الطماطم، السبانخ، 1/2 معلقة زيت زيتون .

وجبة خفيفة: 100 جرام من صدور الدجاج، البروكلي المشوي .

العشاء : 100 جرام صدور الدجاج المقلي في 1/2 معلقة من زيت الخضراوات .

اليوم الخامس :

الإفطار : 200 جرام صدور الديك الرومي، 1/4 أفوكادو، 1/4 شرائح الخيار .

وجبة خفيفة: اثنين من البيض المسلوق، شرائح الفلفل الأحمر .

الغذاء : 150 جرام جمبري المشوي مع سلطة الخضروات، 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

وجبة خفيفة: 100 جرام صدور الديك الرومي مع اللوز.

العشاء : 100 جرام صدور الدجاج مع القرنبيط المطهي على البخار .

اليوم السادس :

الإفطار : فيليه مشوي، الفلفل الأخضر .

وجبة خفيفة: 100 جرام دجاج، شرائح الطماطم.

الغذاء : 150 جرام شرائح الديك الرومي، القرنبيط المشوي على البخار نصف معلقة من زيت الزيتون .

وجبة خفيفة: 100 جرام دجاج مع 5 جوز .

العشاء : 150 جرام شرائح اللحم، 200 جرام فاصوليا خضراء، بروكلي .

اليوم السابع :

الإفطار: عجة البيض، الطماطم المشوية، السبانخ على البخار .

وجبة خفيفة: 100 جرام صدور الديك الرومي، حفنة من اللوز .

الغذاء : 150 جرام صدور الدجاج مع سلطة الخضروات، البروكلي على البخار .

وجبة خفيفة 100 جرام ديك رومي، 1/4 شرائح الخيار .

العشاء : صدور الدجاج المشوي مع البروكلي المطهو على البخار .



اقرئي أيضاً : تجربتي مع انقاص الوزن في 7 ايام برجيم جبنة القريش