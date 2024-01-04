شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع كسور تدل على هشاشة العظام وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضعف عظامك مع مرور السنين، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكسور التى ترتبط بمرض هشاشة العظام، وتساعد اختبارات أهمها كثافة العظام إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا أو لديك تاريخ عائلي من الإصابة بهشاشة العظام فى معرفة الإصابة.

من جانبه أوضح الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام جامعة القاهرة، أن هشاشة العظام هو مرض يصيب العظام ويجعلها هشة وضعيفة، مما يعرضها للكسر بسهولة، وتكون النساء أكثر عرضه للإصابة بها نظرا لقلة كثافة العظام لديهن خاصة بعد انقطاع الطمث، كما أن كتلة العظام لديهن أقل من الرجال.

وأضاف استشارى جراحة العظام في تصريحات لـ " الخليج 365"، أن معظم الأشخاص قد لا يدركون أن لديهم هشاشة عظام حتى يتعرضوا للكسر، ومن أهم مناطق الكسر التي تشخص بسهولة معاناة الشخص من هشاشة العظام، تشمل كسور الفخذ ، ومعصم اليد، والعمود الفقرى، وتساعد عوامل مثل التدخين وعدم ممارسة الرياضة وانقطاع الطمث للنساء، وعدم تناول ما يكفى من الكالسيوم وفيتامين د، بجانب العوامل الوراثية دورا في الإصابة بهشاشة العظام.

وكشف الطبيب أن هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي تحمى من الإصابة بمرض هشاشة العظام، أهمها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لدعم صحة العظام وتقويتها وتناول ما يكفى من الأطعمة التي تحتوى على الكالسيوم وفيتامين د أهمها منتجات الألبان، وصفار البيض، و الخضروات الخضراء الداكنة والأسماك، مع تجنب التدخين لانه يقلل من امتصاص الكالسيوم.