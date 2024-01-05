هل يقلل العلاج المائى من أعراض الصداع النصفى؟

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القاهرة - سامية سيد - العلاج المائي، هو أحد العلاجات المستخدمة لبعض الحالات الطبية ومنها الولادة، كما أن هناك اتجاها حديثا على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن نقع القدمين في الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي، والصداع النصفي هو نوع من الصداع يسبب ألما شديدا وخفقانا عادة على جانب واحد من الرأس، وهي حالة شائعة تحدث لدى أكثر من 10% من الأشخاص حول العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة JAMA Network.

هل يمكن للعلاج المائي أن يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي؟

وحسب تقرير موقع " onlymyhealth"، بشكل عام، يتضمن العلاج المائي استخدام الماء لتعزيز الاسترخاء وتخفيف الألم وإعادة التأهيل في حالات مثل إصابات العضلات أو اضطرابات المفاصل، وقد ادعى البعض أيضا فعاليته في علاج أعراض الصداع النصفي.

وكشف التقرير نقلا عن دراسة، أن إضافة العلاج المائي إلى علاج الصداع النصفي الأخرى كان أكثر فعالية من العلاج وحده في تقليل تكرار الصداع وشدته وتأثيره على نوعية الحياة، ومع ذلك، قال التقرير، إنه في حين أن العلاجات المنزلية قد توفر بعض الراحة، فمن المهم التعامل معها بحذر"

ما يوصي به الخبراء؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة آلام الصداع النصفي بشكل فعال، فإن العلاج عادة ما يتضمن نهجا شاملا، بما في ذلك الأدوية المصممة خصيصا لملف المريض، حيث يلعب نوع الصداع النصفي دورًا مهمًا في تحديد مسار العلاج.

وقال التقرير إن طلب المشورة الطبية المتخصصة أمر بالغ الأهمية، لأن العلاج الذاتي باستخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن يؤدي إلى الصداع الناجم عن الإفراط في استخدام الدواء، وهي حالة مستمرة ومزعجة.

للوقاية من الصداع النصفي، من الضروري تحديد المحفزات، وإجراء تعديلات على نمط الحياة، واستخدام الدواء عند الضرورة تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية.