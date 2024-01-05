صحة ورشاقة

عقار جديد يقتل “الجراثيم المقاومة للأدوية”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخراً من خطر ما يسمى بـ”الجراثيم الخارقة”، وهي فئة من الجراثيم المقاومة للأدوية وتقتل 6 من كل 10 مصابين بها، إلا أن العلماء تمكنوا من تطوير مضاد حيوي قادر على القضاء عليها.

ويعمل عقار “زوسورابالبين” السويسري الجديد، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على تدمير البروتين المكون للسلالة البكتيرية المعروفة، باسم (CRAB) وهي من أشد السلالات البكتيرية المقاومة للأدوية.

ويعطّل هذا المضاد الحيوي المطور قدرة بكتيريا CRAB على الحفاظ على غشائها الواقي، المصنوع من مادة تسمى “السكاريد الدهني”، ما يؤدي إلى تدميرها وقتلها، والتي سبق أن صُنفت ضمن أكثر مسببات الأمراض حاجةً لأدوية فعالة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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