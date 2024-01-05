عقار جديد يقتل “الجراثيم المقاومة للأدوية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخراً من خطر ما يسمى بـ”الجراثيم الخارقة”، وهي فئة من الجراثيم المقاومة للأدوية وتقتل 6 من كل 10 مصابين بها، إلا أن العلماء تمكنوا من تطوير مضاد حيوي قادر على القضاء عليها.

ويعمل عقار “زوسورابالبين” السويسري الجديد، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على تدمير البروتين المكون للسلالة البكتيرية المعروفة، باسم (CRAB) وهي من أشد السلالات البكتيرية المقاومة للأدوية.

ويعطّل هذا المضاد الحيوي المطور قدرة بكتيريا CRAB على الحفاظ على غشائها الواقي، المصنوع من مادة تسمى “السكاريد الدهني”، ما يؤدي إلى تدميرها وقتلها، والتي سبق أن صُنفت ضمن أكثر مسببات الأمراض حاجةً لأدوية فعالة.