شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف عرضين جديدين لمتحور كورونا "jn.1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب الإحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة عن عرضين جديدين لمتحور كورونا الجديد "jn.1"، وذلك وفقا لتقرير تم نشره فى موقع timesofindia.

وأوضح التقرير أن عرضى متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" هما مشكلة فى النوم والقلق، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنه كشفت بالإضافة إلى الأعراض المعتادة التى أبلغ عنها سابقًا الأشخاص المصابون بكورونا مثل سيلان الأنف والسعال والصداع والضعف، قال البعض إنهم عانوا من مشاكل فى النوم والقلق أيضًا.

وأشار التقرير إلى أنه تتشابه الأعراض الأخرى لفيروس كورونا مع تلك التى ظهرت فى موجات العدوى السابقة، حيث يشمل الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق التنفس، والتعب، وآلام فى العضلات أو الجسم، والصداع، وفقدان حاسة التذوق والشم، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.

وأضاف التقرير أن جائحة كورونا ارتبطت بزيادة مستويات التوتر والقلق، ما أدى إلى ارتفاع اضطرابات النوم، ويمكن أن يؤدى التوتر والقلق المرتفع إلى الأرق، ما يجعل من الصعب على الأفراد النوم أو الاستمرار فيه.

وتساهم متابعة المعلومات المتعلقة بالوباء والمخاوف الصحية وتغييرات نمط الحياة فى اضطراب أنماط النوم، بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب الفيروس نفسه مشاكل فى الجهاز التنفسى أو عدم الراحة أو الحمى، ما يؤثر بشكل أكبر على جودة النوم.

ويعد النوم الكافى أمرًا بالغ الأهمية لنظام المناعة الصحى، لذا فإن معالجة الأرق المرتبط بفيروس كورونا المستجد أمر ضرورى للصحة العامة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وينتشر متغير كورونا الجديد JN.1 بوتيرة أسرع، ووصفه الدكتور توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، بأنه مخادع فـJN.1 لديه طفرة في البروتين الشوكي الذي يبدو أنه يجعله أكثر مناعة، ومراوغة من فيرس كورونا، وقال: "هناك بعض البيانات الاستنتاجية من النتائج المعملية التي تشير إلى أن JN.1 قد يكون أكثر عدوى".

وجدير بالذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي صنفت منظمة الصحة العالمية متغير JN.1 باعتباره متغيرًا محل اهتمام، وتم تتبع JN.1 كجزء من BA.2.86، النسب الأصلي الذي تم تصنيفه على أنه متغير الاهتمام.

وهناك العديد من النصائح الصحية لكي تبقي مأمن من الإصابة بمتحور كورونا الجديد "JN.1" وهى..

- نظافة اليدين بانتظام عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون.

- ارتدِ الأقنعة في الأماكن المزدحمة.

- حافظ على التباعد الجسدي.

- تجنب لمس وجهك، وخاصة العينين والأنف والفم.

- قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

- ممارسة النظافة التنفسية الجيدة من خلال تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- ابق في المنزل عندما تشعر بالأعراض السابق ذكرها.