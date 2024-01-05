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عدن - ياسمين التهامي - مشروب منزلي شهير يجفف العين ويفقدك نعمة البصر بشكل نهائي؟

البصر هو نعمة مهمة وأساسية عليك العمل على حمايته بأي ثمن. لسوء الحظ، فإن الإفراط في تناول مشروب ساخن يستهلكه مليارات الأشخاص كل يوم يمكن أن يلحق الضرر بالعيون.

يقول خبير التغذية ماركو أوبرادوفيتش، إن "الكافيين يمكن أن يجفف العينين ويؤدي إلى فقدان البصر".وتابع: "تناول الكثير من القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، مما قد يسبب مشاكل في الرؤية أو تشنجات لا إرادية في الجفن"، على ما نقل موقع "إكسبريس".

ومن المعروف أيضا أن المشروبات المحتوية على الكافيين تزيد من ضغط الدم وكذلك الضغط في عينيك.

يحذر موقع Vision Direct من أن "المستويات العالية باستمرار من ضغط العين تسبب الغلوكوما، لذلك يمكن بسهولة أن يكون هناك رابط بين عادة تناول القهوة وأحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم".

الغلوكوما هي حالة شائعة في العين حيث يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ.

وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد عام 2012 أن هناك بالفعل صلة بين شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة وتطوير الغلوكوما.

يحدث هذا عندما يؤدي تراكم السوائل في العين إلى زيادة الضغط على الأعصاب البصرية.

وجد باحثو هارفارد أيضا أن هذه الزيادة في خطر الإصابة بمتلازمة زرق التقشير (الغلوكوما) كانت أكثر وضوحا لدى أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي.

على الرغم من أن هذه الدراسة قد تُظهر رابطا، إلا أن هذا لا يعني أنك إذا شربت الكثير من القهوة فسوف تصاب بالغلوكوما بالتأكيد.

على سبيل المثال، كان للعديد من المشاركين في الدراسة تاريخ عائلي من الغلوكوما، والذي ثبت أنه عامل رئيسي في تطوير الحالة.تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه النتائج مبنية على الاستهلاك المفرط المنتظم، أي أن المزيد عن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، بدلا من شرب كوب إضافي عندما تستدعي الحاجة.

لذلك يجب أن تحدث المشاكل فقط إذا كنت تتجاوز بانتظام الحدود العليا لتناول القهوة.

في المقابل، تم ربط الاستهلاك المعتدل للقهوة بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض الكبد والخرف وحتى بعض أنواع السرطان.

وجدت أبحاث هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا (NHS)، التي امتدت عبر 200 دراسة، أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يكون مفيدًا لمعظم الناس.

يؤثر الكافيين على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، ويمكن أن يعتمد التأثير على كمية الكافيين التي تستهلكها عادة.

يجب على النساء الحوامل الحد من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين بسبب محتوى الكافيين. كذلك فإن هذه المشروبات غير مناسبة أيضا للأطفال الصغار.