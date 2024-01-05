شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأنظمة الغذائية عالية الدهون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن اتباع الأنظمة الغذائية عالية الدهون مرتبط بزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث قام فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا، بالولايات المتحدة مؤخرًا بفحص ووجدوا أن ثلاثة أنظمة غذائية عالية الدهون تزيد من البروتينات، التي تستخدمها البروتينات الشوكية للفيروسات المسببة لـكورونا للدخول إلى الجسم.

وكان الفريق قد ربط سابقًا بين الأنظمة الغذائية التي تعتمد على زيت فول الصويا والسمنة والسكري، وكلاهما تمت دراستهما على أنهما من عوامل الخطر الرئيسية لفيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع timesofindia

قام الباحثون بإطعام الفئران ثلاث وجبات غذائية مختلفة على مدار 24 أسبوعا، حيث جاء ما لا يقل عن 40% من السعرات الحرارية من الدهون، وتم إجراء هذه المجموعات على استهلاك وجبات غذائية تعتمد على الدهون المشبعة من زيت جوز الهند، وزيت فول الصويا غير المشبع، وزيت فول الصويا غير المعدل الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، ثم نظروا إلى الأجزاء الأربعة من أمعاء الفئران، بالإضافة إلى الميكروبيوم الخاص بها، فتم تغذية مجموعة مراقبة رابعة من الفئران بنظام غذائي قليل الدهون.

فهناك شائعات أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل بالنسبة لك، وهذا صحيح في كثير من الحالات، ولكن فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزيد من حالات الإصابة.

فإن هذه الأنظمة الغذائية تضعف جينات الجهاز المناعي ، كما أنها تخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها بكتيريا الأمعاء الضارة، أحدثت هذه الأنظمة الغذائية تغييرات كبيرة في الجينات المرتبطة باستقلاب الدهون وتكوين بكتيريا الأمعاء، ومع ذلك، فإن الملاحظات الأخرى كانت أكثر إثارة للدهشة، مثل التغيرات في الجينات التي تنظم القابلية للإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك تلك التي تتعرف على البكتيريا المعدية وتلك التي تتحكم في الالتهاب.

وأوضح التقرير، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على زيت جوز الهند هي الأكثر تأثيرًا على التعبير الجيني، تليها الأنظمة الغذائية التي تحتوي على زيت فول الصويا غير المعدل، مما يشير إلى أن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في زيت فول الصويا غير المعدل تلعب دورًا في تغيير التعبير الجيني، ومن ناحية أخرى، لوحظ أن التغيرات الميكروبيومية كانت أكثر وضوحًا في الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي يعتمد على زيت فول الصويا.

وقال الباحثون إنه الزيت الأكثر استهلاكًا في الولايات المتحدة، ويستخدم بشكل متزايد في بلدان أخرى، بما في ذلك البرازيل، و الصين، والهند، وأشاروا أيضًا إلى أن النتائج تنطبق فقط على زيت فول الصويا وليس على منتجات الصويا الأخرى أو التوفو أو فول الصويا.

ووجد الباحثون أن هذا التأثير لوحظ عندما تم تغذية الفئران بهذه الوجبات الغذائية الغنية بالدهون لمدة 24 أسبوعًا، وكان ذلك "يبدأ من الطفولة ويستمر حتى منتصف العمر.