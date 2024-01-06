كل ما يجب معرفته عن جفاف العين عند النساء



بيروت - نادين محمد - تم تشخيص إصابة حوالي 16 مليون شخص في الولايات المتحدة بحالة تعرف باسم مرض جفاف العين، حيث لا يتم إنتاج الدموع على نحو كافي أو طبيعي، وتم إثبات أن هذه الحالة أكثر شيوعًا عند النساء، خاصة في فترة انقطاع الطمث .

إذا كنتِ تعاني من مرض جفاف العين، فقد تلاحظين أنكِ تستيقظين في الصباح بعيون جافة وحمراء ومتهيجة. يمكن أن يسبب جفاف العين أيضًا رؤية ضبابية. ولحسن الحظ، هناك خيارات متعددة للعلاج يمكن أن تساعد السيطرة على الحالة.

ما هو مرض جفاف العين؟



في كل مرة يرمش فيها الشخص، تخرج الدموع على سطح العين، مما يؤدي إلى ترطيبها وتنظيفها والحفاظ على الرؤية واضحة. هذا هو الغشاء الدمعي لجسمك، والذي يتكون من ثلاث طبقات: الطبقة الخارجية الزيتية، الطبقة الوسطى المائية والطبقة المخاطية الداخلية.

إذا لم تنتج العين ما يكفي من الدموع أو تبخرت الدموع بسرعة كبيرة، فهذا يسبب جفاف العين. في حين أن كل شخص يمكن أن يعاني من جفاف العين في وقت معين ولمدة محدودة، فإن مرض جفاف العين هو حالة طبية يمكن أن تكون مزمنة، مما يعني أنها تستمر لفترة طويلة.

كل مرة يرمش فيها الشخص تخرج دموع على سطح العين-المصدرfreepik

هناك نوعان من مرض جفاف العين، حيث يعاني معظم الأشخاص من مزيج من الاثنين.

العين الجافة التبخرية: ما يعني أن العين تفرز ما يكفي من الدموع، لكنها تفقد الطبقة الخارجية الزيتية التي تمنع الدموع من التبخر بسرعة كبيرة.

جفاف العين الناتج عن نقص الماء: يعني هذا النوع أنك لا تنتج ما يكفي من الدموع لترطيب عينيك بشكل كافٍ.

ما هي أعراض مرض جفاف العين؟



يمكن أن يؤدي مرض جفاف العين إلى الشعور وكأن عيناك رمليتين، أو أن هناك شيئًا ما في عينكِ. إلى جانب الشعور بالحكة، قد تلاحظ أيضًا ما يلي :

احمرار وحرقان

الحساسية للضوء

عدم وضوح الرؤية (خاصة أثناء القراءة)

التغيرات في الرؤية

ألم عند ارتداء العدسات اللاصقة

مخاط خيطي في عينك أو بالقرب منها

عيون دامعة

أسباب الإصابة بمرض جفاف العين



هناك عوامل معينة وراء الإصابة بمرض جفاف العين الذي لا يمكنك السيطرة عليه، مثل أن يكون عمرك أكبر من 50 عامًا. تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي :

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استخدام العدسات اللاصقة

الأدوية مثل مدرات البول وأدوية البرد والحساسية، وبعض مضادات الاكتئاب

حالات طبية أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والسكري ومتلازمة سجوجرن

التحديق أو التركيز لفترات طويلة دون أن ترمش بسبب القراءة لعدد ساعات طويلة

الاستخدام المفرط للهاتف أو الكمبيوتر

عملية الليزك للعيون

مستحضرات التجميل مثل وصلات الرموش



يعتقد بعض الناس أنه قد يكون هناك علاقة بين جفاف العين والصداع. وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2021 أنه قد يكون هناك رابط بين الأشخاص الذين يعانون من جفاف العيون ونوبات الصداع النصفي.

يعتقد بعض الناس أن هناك علاقة بين جفاف العين والصداع-المصدرfreepik

كيفية علاج مرض جفاف العين



هناك خيارات لعلاج مرض جفاف العين لكن قبل اختيار العلاج يجب استشارة الطبيب:



الخيارات المتاحة دون وصفة طبية



الدموع الاصطناعية والمواد الهلامية والمراهم ومحاليل تنظيف الجفن يمكن أن تحد من بعض أعراض خلل العين المسببة للجفاف.

الأدوية الموصوفة

يمكنها علاج جفاف العيون بعدة طرق، مثل تقليل الالتهاب أو زيادة إنتاج الدموع.

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سدادات السيليكون



قد يوصي طبيبك بوضع سدادات السيليكون في القنوات الدمعية للحفاظ على الدموع في عينيك لفترة أطول.



العدسات اللاصقة الخاصة



ارتداء عدسات لاصقة خاصة يمكن أن يساعد في حماية العين.

أحماض أوميجا 3 الدهنية



تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 مثل السلمون والتونة والسردين يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج الدموع . لكن المكملات الغذائية قد لا تكون فعالة مثل العلاجات الأخرى.

المصدر: webmed

