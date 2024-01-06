فوائد البطاطا الحلوة لفقدان الوزن في وقت قصير

بيروت - نادين محمد - إلى جانب فوائدها الصحية، تعد البطاطا الحلوة إضافة رائعة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن. أولاً، تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان. تعتبر الألياف القابلة للذوبان ممتازة لأنها تبطئ عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع، مما قد يحدّ من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

الحقائق الغذائية للبطاطا الحلوة

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هناك الكثير مما تحبه في البطاطا الحلوة، من الناحية الغذائبة. فهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A وB6 وC، وتحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والألياف والحديد، كما أنها منخفضة الدهون والطاقة (يوفر كوب واحد من البطاطا الحلوة المطبوخة حوالي 180 سعرة حرارية).

ومع ذلك، هناك بعض الاختلاف بين الألوان المختلفة للبطاطا الحلوة، والتي تأتي في ظلال من اللون البرتقالي والأصفر والقشدي والأرجواني. يحتوي الصنف البرتقالي على نسبة عالية بشكل خاص من الكاروتينات، في حين أن النوع الأرجواني يحتوي على نسبة أعلى من الأنثوسيانين .

هذان المغذيان النباتيان يعطيان الأنواع المختلفة من البطاطا الحلوة لونها: الكاروتينات توفر أصباغ برتقالية وصفراء والأنثوسيانين تعطي الفواكه والخضروات لونًا أرجوانيًا أزرقًا. ولكل منها فوائد صحية مميزة أيضًا، والتي سنتناولها بالتفصيل.

فوائد البطاطا الحلوة

على الرغم من المذاق الحلو للبطاطا إلا أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ويمكنك تناولها دون القلق .

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال يؤدي الجفاف إلى إبطاء عملية الأيض، ويساعد تناول البطاطا الحلوة على ترطيب خلاياك وبدء عملية التمثيل الغذائي.

تعد البطاطا الحلوة مصدراً غنياً بفيتامين أ والذي يعد مهماً لصحة العظام والبصر والجلد وتحتوي مائة جرام من البطاطا الحلوة على حوالي 2.4 مجم فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقضي على جذور الأكسجين الحرة الضارة، وبالتالي تقوية مناعتك.

تعد البطاطا الحلوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها كما أنها مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لأنه يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.



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هل يمكن للبطاطا الحلوة أن تساعدك على حرق دهون البطن؟

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تعد المعدة هدفًا شائعًا بين أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، غالبًا لأنها المكان الذي تتراكم فيه الدهون الزائدة. هناك عدة أسباب لذلك، بما في ذلك الوراثة، والتقدم في السن، والتوتر، والتغيرات الهرمونية.

تعتبر دهون المعدة مشكلة لأنها تتكون في الغالب من الدهون الحشوية، التي تقع حول أعضائك وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية معينة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع عديدة من السرطان .

لا يوجد طعام واحد يمكنه التخلص من دهون البطن. ومع ذلك، يمكنكِ البحث عن تحسين نظامك الغذائي كوسيلة لتقليل وزنك الإجمالي، بما في ذلك الجزء الأوسط من جسمك.

تتمتع البطاطا الحلوة بالعديد من الفوائد التي تجعل من المفيد إدراجها في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن. لذلك، من خلال دمجه في وجبات صحية ومراقبة أحجام حصصك، قد تجد أنه يدعم أهدافك في فقدان الوزن ويؤدي إلى التخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها.

هل البطاطا الحلوة أفضل من البطاطا العادية لإنقاص الوزن؟

تجدر الإشارة أولاً إلى أن البطاطا الحلوة والبطاطا البيضاء العادية ليسا من نفس النوع من الخضار. البطاطا الحلوة هي خضروات جذرية تنتمي إلى عائلة مجد الصباح، في حين أن البطاطا العادية هي درنات ضمن عائلة الباذنجانيات. البطاطا الحلوة ليست مثل البطاطا أيضًا؛ هذه درنات صالحة للأكل من عائلة الزنبق.

وفيما يتعلق بفقدان الوزن، هناك أيضًا بعض الإختلافات الرئيسية. تحتوي البطاطا الحلوة على المزيد من الألياف وسعرات حرارية أقل، مما يجعلها أكثر فائدة لفقدان الوزن.

بعد كل هذا، لا ترغبِ في الإفراط في تناول البطاطا الحلوة. تمامًا مثل البطاطس البيضاء العادية، فهي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع وحمل نسبة السكر في الدم، مما يعني أنها تحتوي على كمية كبيرة من الجلوكوز في كل حصة ويمكن أن تجعل نسبة السكر في الدم ترتفع بسرعة كبيرة .

يؤدي ذلك إلى تحفيز البنكرياس لإفراز المزيد من الأنسولين، الذي ينخفض ​​بعد ذلك بسرعة، وبالتالي يشجع الرغبة الشديدة والإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

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