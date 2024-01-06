شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرياضة أثناء الحمل عديدة.. اعرفى التمارين الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ممارسة الرياضة أهم الأنشطة اليومية التي يجب أن نلتزم بها جميعا، فالنشاط البدني يعزز سريان الدورة الدموية ويحسن الحالة الصحية العامة، ويعتقد البعض خطأ أن الحامل عليها أن تمتثل إلى الراحة التامة دون ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي، هذه الفكرة المغلوطة جعلت الكثير من السيدات الحوامل يوقفن رياضتهن وتمارينهن أثناء فترة الحمل، وهو ما يجعلهن عرضة لمشاكل صحية كثيرة وفقا لما أكده تقرير نشر في موقع marchofdaimes.

أوضح التقريرأن فوائد الرياضة أثناء الحمل كثيرة، فهي تعزز عمل الأوعية الدموية، وتحسن من حالة القلب والرئتين، فضلا عن أنها تساعد على معادلة الوزن السليم والصحي أثناء فترة الحمل دون زيادة أو أو نقصان، تخلص الرياضة المنتظمة أثناء الحمل من مشاكل هضمية كثيرة أهمها الإمساك، كما أنها تقلل من أوجاع الظهر والساقين والقدمين، كذلك تساعد على التخلص من مشكلات مزاجية كثيرة أهمها اضطرابات النوم والتوتر والعصبية.

تساعد الرياضة أثناء الحمل كذلك على الوقاية من مضاعفات الولادة المبكرة أو مضاعفات الحمل بشكل عام، وتقليل فرص الإصابة بسكر الحمل أو تسمم الحمل كذلك.

والمقدار الجيد للتمارين التي تحتاجها السيدة أثناء الحمل يصل حد الساعتين والنصف من النشاط البسيط المنتظم والمتوسط القوة يوميا، من التمرينات الخفيفة تعزز من سريان الدوره الدموية، لا شك أن أفضل الرياضات على الاطلاق للسيدة الحامل هي المشي، في حين أن بعض الأنشطة الأخرى قد تكون غير آمنة مثل كرة السلة ورياضات التزلج فضلا عن الغوص لمسافات كذلك ركوب الخيل، وكذلك تسلق الجبال او المنحدرات، كل هذه وغيرها غير آمنة اثناء فترة الحمل.

نصح التقرير كذلك بضرورة متابعة المرأة الحامل لدى طبيبها ومدربها لاختيار نوع الرياضة أو التمرينات الخفيفة المعينة التي يجب أن تلتزم بها وفقا لحالتها الصحية وحالة حملها، والاهتمام بالالتزام بممارسة الرياضة بشكل سليم وجيد للاستفادة القصوى من فوائدها والحفاظ على حمل سليم وولادة سهلة.