شكرا لقرائتكم خبر عن ما النسبة المسموحة من تناول الفشار يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشار لا تعتبره فقط نوعاً من الطعام الجانبى، كما يعتقد البعض خطأ، فالفشار وجبة مثالية يمكن أن تعتبرها وجبة بينية أو رئيسية، لأنها تحتوى على العديد من الفوائد الصحية التى تجعلها فى مقدمة الخيارات الصحية التي يمكن أن تعتمد عليها إذا كنت تتبع نمط حياة صحي.

يقول تقرير نشره موقعAARP، إن الفشار يمكن أن تجعله وجبة أساسية بدلاً من المعجنات والمقرمشات ورقائق الذرة التى يلجأ إليها الكثير بين الوجبات لسد جوعه المؤقت، لا يعني أن مثل هذه المقرمشات تزيد الوزن وتزيد الشعور بالجوع أيضاً، أما عن الفشار فهو وجبة خفيفة مالحة ولذيذة الطعم عالية الفائدة تحتوى على الكثير من الفوائد والعناصر.

يمكن بكم معين من الفشار أن تحصل على ما لا يزيد من بضعة سعرات حرارية، فالأربعة أكواب من الفشار تعادل ما لا يزيد عن 120 سعرا حراريا، لذا فالكم المناسب الذى يمكن أن يتناوله الإنسان يومياً ما يعادل حوالى أربعة ملاعق مملوءة من الفشار، دون إضافة الزيت أو إضافة نقطة أو اثنتين من الزيت.

الفشار يحتوى على الكثير من الفوائدة، فما لا يعيه البعض أنه يحتوى على الحديد المعزز لقوة الجسم وأعصابه، وبسبب احتوائه العالي للألياف المشبعة والتي تملأ بطنك وتعزز هضمك ولا تشعرك بمشكلة زيادة الوزن، لأنه يتحكم في الشهية بشكل كبير ويعزز من فرص إنقاص الوزن أو تثبيته، يمكنك إضافه القليل من الملح إلى الفشار دون الإكثار، لذا يمكنك اعتماد الفشار وتستبدله بوجبة لديك خاصة إذا كنت تتبع نظاما للوزن.