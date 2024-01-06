شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس.. تعرف على حمية باليو لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم باليو يركز على العودة إلى الطعام الذى اعتاد الأجداد على تناوله، حيث يعتمد هذا النظام الغذائى علي تناول الأطعمة المعتمدة على الصيد وجمع الثمار منذ زمن طويل، وثبت أن حالات الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب كانت أقل بكثير بين متبعي هذه الحمية، وذلك وفقا لموقع healthshots ما هي أفضل الأطعمة لنظام باليو؟- اللحوم الخالية من الدهون:، لحم البقر، ولحم الضأن، والدجاج، والديك الرومي

- الأسماك، سمك السلمون.

- الفواكه، التفاح، والموز، والبرتقال، والكمثرى، والأفوكادو، والفراولة، والتوت.

- الخضار، البروكلي، واللفت، والفلفل، والبصل، والجزر، والطماطم.

- المكسرات، اللوز وعين الجميل والبندق

- البذور، بذور عباد الشمس وبذور اليقطين

- التوابل، الثوم والكركم والروز ماري.

- البيض.

ما الأطعمة التي يجب تجنبها في حمية باليو ؟-الأطعمة المصنعة، رقائق البطاطس والبسكويت والكحك والمكرونة سريعة التحضير.

- الحبوب: الخبز والمعكرونة والقمح والحبوب والشعير .

- البقوليات: الفاصوليا والعدس

- السكريات المكررة: الحلوى والشوكولاتة والآيس كريم.

- الزيوت المعالجة: زيت فول الصويا، وزيت عباد الشمس، وزيت بذرة القطن، وزيت الذرة، وزيت بذور العنب. هل يمكن للنباتيين اتباع حمية باليو؟ في حين أن حمية باليو تستبعد الحبوب، فإن بعض الأفراد يتبنون نهج "نباتي باليو" من خلال تجنب المنتجات الحيوانية، لكن النظام الغذائي النباتي النقي ليس نظامًا غذائيًا باليو بنسبة 100 %، ويمكنك إضافة هذه الخضروات إلى نظامك الغذائي باليو إذا كنت نباتيًا:

• الخضروات الورقية

• البروكلي

• القرنبيط

• الكرنب

• البصل

• الجزر

• الطماطم

• اللفت





ما هي الفوائد الصحية لنظام باليو الغذائي؟يمكن أن يمنحك نظام باليو الغذائي الفوائد الصحية التالية:

• إمكانية فقدان الوزن

• تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم

• انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

• تحسين عملية الهضم هل هناك أي آثار جانبية لنظام باليو الغذائي؟ قد تشمل الآثار الجانبية لنظام باليو الغذائي نقص العناصر الغذائية إذا لم تكن متوازنة بشكل صحيح، وقد يعاني بعض الأفراد من التعب بسبب نقص استهلاك الطاقة الكافي أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب فترة التكيف.

كما أن هذا النظام الغذائي قد يعرضك لخطر نقص الكالسيوم وفيتامين د ، وكلاهما ضروري لصحة العظام، إن تناول الكثير من اللحوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تناول كمية أكبر بكثير من البروتين والدهون المشبعة مما ينصح به، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكلى والقلب وبعض أنواع السرطان.