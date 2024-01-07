“ضعف البصر” يسبّب “الخرف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ربطت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “ميشيغان” الأمريكية، بين ضعف البصر عند كبار السن وزيادة احتمالية إصابتهم بالخرف.

وشملت الدراسة التي نُشرت بدورية “JAMA Ophthalmology” العلمية، أكثر من 3 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 71 عاماً؛ حيث أظهرت النتائج أن 12% من الذين يعانون من ضعف الرؤية مصابون بالمرض.

وبعد أخذ العوامل الصحية والسمات الشخصية الأخرى في الاعتبار، كان الأفراد الذين يعانون من مشاكل متوسطة إلى شديدة في الرؤية عن بعد أكثر عُرضة بنسبة 72% للإصابة بالخرف.