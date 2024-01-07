صحة ورشاقة

“ضعف البصر” يسبّب “الخرف”

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “ضعف البصر” يسبّب “الخرف” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ربطت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “ميشيغان” الأمريكية، بين ضعف البصر عند كبار السن وزيادة احتمالية إصابتهم بالخرف.

وشملت الدراسة التي نُشرت بدورية “JAMA Ophthalmology” العلمية، أكثر من 3 آلاف شخص تزيد أعمارهم على 71 عاماً؛ حيث أظهرت النتائج أن 12% من الذين يعانون من ضعف الرؤية مصابون بالمرض.

وبعد أخذ العوامل الصحية والسمات الشخصية الأخرى في الاعتبار، كان الأفراد الذين يعانون من مشاكل متوسطة إلى شديدة في الرؤية عن بعد أكثر عُرضة بنسبة 72% للإصابة بالخرف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا