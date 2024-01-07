شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار صحية للإسراف في تناول فيتامين ب 12.. أبرزها القىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 أحد وأبرز وأهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لسلامة العظام والجلد والأعصاب وبناء العضل والقوة وتعزيز الطاقة.

ولكن حذر تقرير نشر في موقع quora من الجرعات العالية والكثيرة من فيتامين ب 12، فالبعض عندما يعي أهمية فيتامين بعينه يسرف في تناوله رغبة في استفادة مثالية منه، ولكن ما لا يعيه أنه بذلك يزيد من تركيز هذا الفيتامين في جسده بجرعات خطيرة وتسبب له مشكلات مرضية.

تابع التقرير موضحا أن أول آثار الإسراف في تناول فيتامين ب 12 هو الشعور بالرغبة في القيء، كذلك اضطراب المعدة مع الشعور بالغثيان، كذلك يعزز هذا الإسراف في الشعور بمشكلات في الكليتين بشكل واضح.

وتابع التقرير محذرا من الإسراف في تناول هذا الفيتامين بكميات كبيرة لأنه يمثل ضررا على الكبد أيضا، تكمن المشكلة في أن بعض الأحماض المعوية لا يمكنها امتصاص هذا الفيتامين مما يسبب هذه المضار بالأمعاء والجهاز الهضمي.

يسبب أيضا تناول جرعات كبيرة من فيتامين ب 12 فرص الإصابة بالإسهال الشديد والمزمن، فضلا عن الإصابة بوخز واختلال في الاطراف، مع الشعور بحالة من الوهن الشديد والهزال، إذا ينصح التقرير بضرورة اتباع تعليمات الطبيب المتابع للحالة وتناول فيتامين ب 12 بجرعات معتدلة وفقا لرؤية الطبيب ووفقا للحالة ذاتها.