شكرا لقرائتكم خبر عن هتخس وتتدفى.. 6 مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من المشروبات التى يمكن أن تساعدك على تدفئة جسمك فى فصل الشتاء، كما تمنحك هذه المشروبات الفرصة لإنقاص الوزن من خلال قدرتها على حرق الدهون الزائدة، فى هذا التقرير نتعرف على 6 مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء، بحسب times now. مشروبات دافئة لإنقاص الوزن في الشتاء ماء بالليمون والعسليعد هذا المشروب المثالي رائعًا ليس فقط للصحة العامة والهضم، ولكنه أيضًا يحافظ على لياقتك وحيويتك. كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون غني بفيتامين C ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون إلى جانب مضادات الأكسدة التى تحمى من الإصابة بالامراض. القرفةشرب القرفة يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والسيطرة على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام. كما أنه يضفي طابعًا دافئًا وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع فقدان الوزن الزنجبيلإن إضافة شرائح وعصير قطعة الزنجبيل في الماء الساخن المغلي يوفر التأثيرات المضادة للالتهابات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي، كما يساعد المشروب على عملية الهضم الشمرالشمرمدر للبول وبالتالي يساعد على التبول المتكرر، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم الشهية - وكل ذلك يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، كما أنه يزيل المخاط من الشعب الهوائية.

مشروب الشوكولاتة الداكنةاغلي كوبًا من الحليب مع ملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة الداكنة، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة والفلافانول النباتي الذي يساعد على تقليل آلام الجوع عن طريق توفير الشبع لفترة أطول من الزمن. القهوة يعد تناول كوب ساخن من القهوة في صباح الشتاء أحد أسهل الطرق لإنقاص الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي كما تبين أن تناول الكافيين يعزز حرق الدهون، يتمتع شاربي القهوة بوقت أسهل في الحفاظ على فقدان الوزن مع مرور الوقت.