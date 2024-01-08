هل يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ك على تدفق الدورة الشهرية؟

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف أثناء الدورة الشهرية، فقد يكون ذلك بسبب الاختلالات الهرمونية أو الأورام الليفية الرحمية أو بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، وفي بعض الأحيان، يلعب التوتر أو زيادة الوزن وفقدان الوزن أيضًا دورًا في التأثير على الدورة الشهرية، وثبت أنه يمكن أن يؤثر نقص فيتامينك على الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لموقع healthshots كيف يؤثر نقص فيتامين ك على الدورة الشهرية؟ يلعب فيتامين ك دورًا في تخثر الدم، ويمكن أن يؤثر نقص هذا الفيتامين على نزيف الدورة الشهرية، فعند نقص نسبته قد يستغرق الدم وقتًا أطول للتجلط، مما يؤدي إلى زيادة النزيف أو فترات الحيض الشديدة.

ويتم تحديد نقص فيتامينك عبر ظهور بعض العلامات المبكرة

- يمكن لاختبار الدم قياس مستويات فيتامين ك في الدم، و هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة ودقة لتشخيص النقص.

- يقوم اختبار زمن البروثرومبين (PT) بتقييم الوقت الذي يستغرقه الدم في التجلط.

- على الرغم من أن بعض الأعراض الكدمات والنزيف المفرط ونزيف اللثة.

كيفية استخدام فيتامين ك لتجنب الدورة الشهرية الغزيرة؟ إدراج فيتامين ك في نظامك الغذائي أمر سهل حيث توجد العديد من الأطعمة الغنية بهذه المغذيات، إذا قرر طبيبك أن نقص فيتامين ك يساهم في نزيف الحيض ، فقد يوصي بطرق لزيادة تناول فيتامين ك، ومنها - الخضراوات الورقيةقم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية الخضراء في السلطات أو البطاطس المقلية أو العصائر، مثل الكرنب والسبانخ والكرنب مصادر ممتازة لفيتامين ك. - الخضراوات الصليبيةقم بإعداد الأطباق التي تحتوي على الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب، فيمكن طهيها على البخار أو تقليبها كأطباق جانبية أو كمكونات رئيسية للوجبة. -السلطات قم بإعداد سلطات غنية بالمغذيات مع مزيج من الخضار الورقية الداكنة والطماطم والخيار وغيرها من الخضروات الملونة. يقترح الخبراء رش صلصة مصنوعة من زيت الزيتون للحصول على دفعة إضافية من فيتامين ك. - الأعشابالبقدونس والكزبرة والريحان ليست فقط ذات نكهة طيبة المذاق، ولكنها تساهم أيضًا في زيادة كمية فيتامين ك، فإضافتها إلى السلطات والحساء. - الأسماك واللحومأدخل الأسماك في نظامك الغذائي، لأنها تحتوي على فيتامين K جنبا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وأيضا تناول البيض واللحوم الخالية من الدهون والدواجن لإضافة فيتامين ك إلى نظامك الغذائي.