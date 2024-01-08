بدائل “مُنشطة” لتقليل “القهوة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تزيد التخوفات لدى البعض من الإفراط في تناول القهوة صباحاً على معدة فارغة، الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل أخرى منشطة، والتي تأتي في مقدمتها الزنجبيل الذي ينشط عملية الأيض ويسهل حرق الدهون في الجسم ويبطئ من التعب.

ومن المشروبات التي ينصح بها أيضاً، الشاي الأخضر الذي يحوي كذلك العديد من الفوائد الصحية كونه غنياً بمضادات الأكسدة، كما أن نسبة الكافيين الموجودة به ليست مرتفعة، ولهذا يمكن تناوله بكميات أكبر للحصول على أكبر استفادة منه.

وعلى غرار الشاي الأخضر يعد مشروب النعناع من أفضل البدائل الصحية للقهوة؛ حيث يمنح الجسم النشاط والتركيز اللازمين، إضافة إلى أنه يُحسن عمل الجهاز الهضمي ويقلل الصداع النصفي الذي قد يعيق أداء الأعمال اليومية.

وبخلاف المشروبات، فهناك الكثير من الأطعمة التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط والتركيز اللازمين؛ لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة كفيتامين سي وحمض الفوليك والمغنيسيوم وأوميغا 3، مثل الموز والتفاح والأطعمة الحمضية، وكذلك الشوكولاتة واللوز والبندق والجوز.