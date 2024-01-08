فوائد قشر الرمان للتنحيف ولصحتك مجربة وسريعة المفعول ..إليك طريقة تحضيره

بيروت - نادين محمد - لا يتمتع الرمان بمذاق لذيذ فحسب، بل يقدم أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية فإنه مليء بالعديد من مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

يمكن أن يساعد الرمان أيضًا في قمع شهيتك، فهو بديل صحي للمشروبات المحملة بالسكر ويوفر العديد من الفوائد الغذائية اللازمة لفقدان الوزن ويمكن أن توفر القشور نفس القدر من الفوائد لخسارة الوزن وتعزيز صحتك فيما يلي الفوائد الصحية لقشر الرمان لصحتك ولخسارة الوزن .

كيف تساعد قشور الرمان على خسارة الوزن الزائد؟

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تعد قشور الرمان المعروفة بفوائدها للهضم والتحكم في الوزن وذلك لأحتوائه على حمض الأسيتيك، وهو من الأحماض التي تساعد في هضم الطعام، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، ودعم عملية التمثيل الغذائي الصحي.

يمكن لدمج قشورالرمان في وجباتك على تعزيز عملية الهضم والتحكم في الوزن بالإضافة إلى ذلك تحتوي قشور الرمان على العديد من المركبات الفعالة التي تُساهم في إنقاص الوزن وهي الأنثوسيانين ومركبات الفلافونويد والبوليفينول والتي تلعب دورًا أساسيًا في خسارة الوزن.

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فوائد أخري لقشور الرمان

علاج مشاكل الجلد

تحتوي قشور الرمان على العديد من مضادات الأكسدة القوية ومركبات البوليفينول المعروفة بعلاج فرط التصبغ، دون أي آثار جانبية فتعد القشور غنية بمضادات الأكسدة، لتي تكافح ظهور حب الشباب وتجعل البشرة خالية من العيوب إلى جانب ذلك، قد تحمي القشور الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتبطئ علامات الشيخوخة.

خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

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قشور الرمان المشبعة بالعناصر الغذائية قد تساعد في تقليل عوامل الخطر للحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري. فقد كشفت الدراسات أن القشور عند تناولها كمكمل غذائي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن من خلال العمل كعامل قوي مضاد للالتهابات.

تعزيز وظيفة الدماغ

تحتوي قشور الرمان على العديد من مضادات الأكسدة القوية، و التي تساعد في تحسين نوعية الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر. فقد يلعب الإجهاد التأكسدي دورا في تطور مرض الزهايمر. وبصرف النظر عن ذلك، فإن مستخلص قشر الرمان، إلى جانب المكملات الغذائية النباتية الأخرى، قد تعزز بشكل ملحوظ الأداء المعرفي.

يكافح السرطان

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يعزى وجود البونيكالاجين، وهو مركب بوليفينوليك في قشور الرمان إلى امتلاك خصائص مضادة للسرطان. كشفت العديد من الدراسات أن مستخلص قشر الرمان ذو التأثيرات المضادة للتكاثر يساعد على إبطاء أو منع انتشار الخلايا السرطانية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات والثدي والفم والقولون.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن خصائص قشر الرمان المضادة للأكسدة القوية والتي تحمي الكبد تساعد في محاربة سرطان الكبد.

صحة الأسنان

غالبًا ما تستخدم مستخلصات قشر الرمان كغسول للفم وذلك لقدرته على منع تكوين البلاك ومنع تسوس الأسنان. ويساعد تناول مغلى قشور الرمان أيضا في علاج تقرحات الفم وأمراض الأسنان واللثة و يقلل من الالتهابات ويسرع عملية شفاء الجروح.

التهاب المفاصل الروماتويدي

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التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية فقد تلعب الخصائص القوية المضادة للأكسدة والالتهابات في مستخلص قشر الرمان دورًا رئيسيًا في تقليل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي. تحتوي قشور الرمان أيضا على مركبات تساعد في منع التهاب المفاصل وتلف الغضروف.

يعزز صحة العظام

مستخلصات قشر الرمان تعد مفيدة في منع فقدان العظام وتجديد أنسجة العظام . يساعد تناول شاي قشر الرمان بانتظام في منع خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث. إلى جانب ذلك، فإن القشور المليئة بمركبات العفص والبوليفينول والفلافونويد، عند تناولها كمكمل غذائي لها تأثير إيجابي على صحة العظام.

علاج لالتهاب الحلق

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لقد تم استخدام مستخلص قشر الرمان بشكل كبير في العلاجات الطبيعية لتخفيف نزلات البرد والسعال. يتم خلط مسحوق المستخلص مع الماء والغرغرة لتخفيف التهاب الحلق لأن قشر الرمان يمتلك خصائص مضادة للجراثيم تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال.

إبطاء علامات الشيخوخة

يعد التعرض للملوثات البيئية الضارة وأشعة الشمس من الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة. تشير الدراسات إلى أن مستخلص قشر الرمان عند دمجه مع زيت البذور يعزز تخليق البروكولاجين، الذي يحارب الإنزيمات التي تحطم الكولاجين وتعزز نمو خلايا الجلد.

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طريقة استخدام قشور الرمان

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يمكن صنع قشر الرمان في المنزل أو شراؤه. إذا كنت ترغببين في صنعه في المنزل، يمكنك القيام بذلك باتباع التعليمات التالية:

افصلي القشور عن الفاكهة.

ضعي القشور في صينية بالقرب من نافذة معرضة لأشعة الشمس المباشرة لمدة 3 أيام تقريباً أو حتى تجف تماماً.

في الخلاط، أضيفي القشور المجففة واطحنيها إلى مسحوق ناعم.

يمكنك تخزين مسحوق قشر الرمان في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة.

انقعي ملعقة صغيرة من مسحوق قشر الرمان في الماء الساخن، وأضيفي أوراق الريحان والزنجبيل واغلي جيدًا لبضع دقائق. ثم قم بتصفيته وأضيفي العسل واستمتعي بكوب منعش من شاي أوراق الرمان.

المصدر :هيلث لاين