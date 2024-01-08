فوائد النعناع البري للصحة أهمها للجهاز الهضمي

بيروت - نادين محمد - النعناع البري هو نبات عشبي معمر ذو رائحة قوية وطعم منعش، وينمو في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم. يحتوي النعناع البري على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك المنثول، والكارفاكرول، والليمونين، والتي تمتلك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

فوائد النعناع البري للجهاز الهضمي

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يعد النعناع البري أحد أكثر الأعشاب استخدامًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد على:

يرجع تأثير النعناع البري على الجهاز الهضمي إلى خصائصه المهدئة للعضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تقليل التشنجات والتقلصات. كما أنه يساعد على زيادة إنتاج الصفراء، مما يساعد على هضم الدهون.

فوائد النعناع البري للجهاز التنفسي

يساعد النعناع البري على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد على:

فتح المجاري الأنفية.

تخفيف السعال.

تخفيف التهاب الحلق.

يرجع تأثير النعناع البري على الجهاز التنفسي إلى خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي تساعد على محاربة العدوى. كما أنه يساعد على تحفيز تدفق الدم إلى الجهاز التنفسي، مما يساعد على تخفيف التورم والالتهاب.

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فوائد النعناع البري للجهاز العصبي

يساعد النعناع البري على تحسين وظائف الدماغ، حيث يساعد على:

تحسين الذاكرة.

تحسين التركيز.

تقليل التوتر والقلق.

يرجع تأثير النعناع البري على الجهاز العصبي إلى خصائصه المهدئة والمضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا العصبية من التلف. كما أنه يساعد على تحفيز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية.

فوائد النعناع البري الأخرى

بالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، فإن للنعناع البري أيضًا فوائد أخرى، بما في ذلك:

تحسين صحة الفم والأسنان.

تخفيف الصداع.

تقليل آلام الدورة الشهرية.

تحسين الأداء الرياضي.

طرق استخدام النعناع البري

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يمكن استخدام النعناع البري بعدة طرق، بما في ذلك:

تناوله كشاي.

إضافته إلى الأطعمة والمشروبات.

استخدامه كزيت عطري.

نصائح لاستخدام النعناع البري

يُنصح بتناول النعناع البري بكميات معتدلة، حيث قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

محاذير استخدام النعناع البري

يجب التوقف عن تناول النعناع البري في حالة الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل:

حصى المرارة.

التهاب المرارة.

انسداد القناة الصفراوية.

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المصدر: sante