شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لترطيب جسمك وشرب الماء فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينسى الكثير منا أحيانًا شرب الماء خاصة خلال فصل الشتاء ويحتاج إلى من يذكره بشرب كوب من الماء، لذا فى هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح التى تساعدك على ترطيب جسمك وشرب الماء، بحسب موقع "timesofindia ".

يعد الترطيب أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة حيث يلعب الماء دورًا حيويًا في وظائف الجسم، ويدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وتنظيم درجة الحرارة.

كما يضمن الترطيب الكافي عمل أعضاء الجسم بشكل سليم، وتحسين صحة المفاصل، وطرد السموم من الجسم.

و يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب وضعف الوظيفة الإدراكية وضعف الأداء البدني وهو ضروري للعمليات الخلوية، والحفاظ على توازن سوائل الجسم يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الكلى والصحة العامة.

10 طرق لترطيب جسمك فى الشتاء 1- كن على دراية بحاجة جسمك إلى الترطيب: يحتاج جسمك إلى الماء لمجموعة من العمليات مثل نقل الماء إلى الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ومساعدتك على التركيز وجعل جسمك يؤدي كامل إمكاناته.

أعراض الجفاف الصداع المزعج أو التعب قد يعني انخفاض مستويات المياه.

أفضل طريقة للتأكد من عدم إصابتك بالجفاف هي فحص لون البول. يعتبر اللون الأصفر عديم اللون أو الشاحب مثاليًا بينما يشير اللون الأصفر الداكن إلى الجفاف.

2- فهم احتياجات جسمك من المياهيحتاج الرجال إلى شرب حوالي أربعة لترات من الماء والنساء ثلاثة لترات يوميًا لكن كمية السوائل التي تتناولها تعتمد أيضًا على مستويات نشاطك، ودرجة حرارة المكان الذي تعيش فيه، والأمراض المزمنة لديك. 3- رطب جسمك باستمرار لكي يجني الجسم فوائد الماء، يجب أن تبقى رطبًا باستمرار، حتى لو لم تقم بأي نشاط بدني، فإنك لا تزال تفقد الماء من خلال العرق والبول والتنفس وما إلى ذلك. 4- فكر فى شرب الماء بشكل مختلف يمكنك شرب الماء الفوار، والمياه الممزوجة بالفواكه والأعشاب، وماء جوز الهند، والمشروبات الرياضية منخفضة السعرات الحرارية، للبقاء رطبًا. 5- التحول إلى العصائر استبدل وجبة الإفطار بالعصائر الصحية أو استبدل قهوة الصباح بعصير الفاكهة سيضمن ذلك حصولك على الماء من الوجبة الأولى في يومك. 6- اشرب الماء حتى لو لم تكن عطشانا ارتشف الماء على فترات منتظمة حتى لو لم تكن عطشانًا. سيضمن ذلك أنك لا تمنح جسمك فرصة للترطيب باستمرار. 7- عندما تشعر بالجوع أشرب كوب ماءعندما تشعر بالرغبة المفاجئة في تناول وجبة خفيفة، حاول شرب كوب من الماء أولاً.

في معظم الحالات، تتلاشى الرغبة في تناول الطعام وتساعدك على عدم الإفراط في تناول الوجبة التالية.

8- كن ذكيا في شرب الماءاشرب كوبًا كاملاً من الماء قبل الطلب في المطعم. سيساعدك الماء على الشعور بالشبع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. 9 - احمل زجاجة ماء درب نفسك على حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أينما ذهبت إن رؤية الزجاجة بجانبك ستذكرك بأخذ رشفات متكررة.

10 - شرب الماء أول شيء عند الاستيقاظ.سيؤدي ذلك إلى تجنب أي علامات للجفاف لأن جسمك لن يحصل على الماء لفترة طويلة.