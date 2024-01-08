شكرا لقرائتكم خبر عن هل مريض التوحد لديه قدرات خاصة وذكاء عالٍ؟.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عصام، استشاري المخ والأعصاب في كلية طب سوهاج، أن مرض التوحد يعد من الأمراض التي تولد مع الطفل، أي منذ ولادة وهي مصاب به، ويكون نتيجة لخلل جيني، أو عوامل وراثية، أو نتيجة لحدوث خلل في نمو العصب المسئول عن التفاعل الاجتماعي.

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، أن مرض التوحد يتسبب في عدم قدرة الأطفال علي التواصل الاجتماعي، وتأخر النطق، وعدم القدرة علي التعامل مع العالم المحيط، أي حدوث خلل في المهارات الإجتماعية لدي الطفل، وأيضًا في الإستجابة والتفاعل مع الآخرين.

وأشار إلي أن أطفال التوحد لديهم نسبة عالية من الذكاء، لأن لديهم جينات خاصة وقدرات عقلية مختلفة، لأنهم لديهم كبر في حجم المخ، وسرعة نموه، ولديهم قدرات بصرية وحسية عالية، وارتفاع معدلات الإنتباه لديهم، كما أنه لديهم كفاءة عالية في المهارات العصبية.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب، بعض القدرات المميزة لمريض التوحد، والتي يميلون لها، ويسعون للعمل بها، ومنها: