شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الإمساك.. نصائح هتساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك يعد مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، وهو عدم القدرة على القيام بعملية الإخراج لأكثر من ثلاث أيام، فإذا كنت تعانى من هذه المشكلة اتبع النصائح التي ستذكر خلال الأسطر المقبلة، وذلك وفقًا لموقع healthshots.

أوضح التقرير، أن أسباب الإمساك ترجع إلى عدم تناول السوائل التي يحتاجها الجسم، وأيضًا اتباع نظام غذائي غير صحي، أو مشكلة في الجهاز الهضمي.

أبرز وأهم النصائح التي تساعد في علاج الإمساك، ومنها الترطيب

شرب الماء الدافئ أو الأعشاب لعلاج الإمساك يعد من الحيل الجيدة، حيث تساعد الحرارة الناتجة عن هذه المشروبات على تكسير المواد الصلبة، وستساعدك على الإخراج.

أكثر من تناول الألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل البرقوق أو التين، والشوفان، والتفاح، والموز، والقرنبيط، والبازلاء والعدس، أطعمة مهمة تساهم بشكل كبير في الحد من الإمساك.

النشاط البدني يحفز حركة الأمعاء، فيمكنك محاولة القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة، لأنها تؤدي إلى زيادة تدفق الدم في البطن، ويساعد في العلاج.

- يمكنك تناول الملينات

في حالة الإمساك لفترة طويلة أي أكثر من 4 أيام يمكنك أخذ ملين بعد استشارة الطبيب لتحديد النوع الخاص بالملين.

- حقنة شرجية

يمكنك الذهاب للحصول على حقنة شرجية، ويتم استخدام سائل لدفع البراز إلى خارج المستقيم، هذه الحقنة تجعل البراز لينًا، وبالتالي يسهل إخراجه.

- اللبوس

يمكنك أخذ لبوس ليمنحك راحة فورية، ما يساعد على جعل البراز لينًا.

وأكد التقرير، ضرورة زيادة تناول الألياف، حيث أن كمية الألياف الغذائية الموصى بها هي 20 إلى 35 جرامًا يوميًا، ولها العديد من الأشكال، أبرزها الفواكه والخضروات الغنية بالألياف وهي فعالة في الوقاية من الإمساك وعلاجه.