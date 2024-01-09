شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البنجر لصحتك عديدة.. منها دعم صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر من الخضراوات الصحية الغنية بالفوائد، نظرًا لمحتواه العالي من النترات كما أنه أيضًا مصدر غني للكثير من المركبات المفيدة، مثل تلك التي تعطي البنجر لونه المميز، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البنجر لصحتك، بحسب موقع "barebiology".

فوائد البنجر 1. غنى بالعناصر الغذائية

البنجر مليء بالكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة، وتحتوي كل من الأوراق والجذور على نسبة عالية من حمض الفوليك، هناك حاجة إلى حمض الفوليك لدعم نمو خلايانا وإصلاحها، كما يلعب دورًا حاسمًا في وظائف المناعة والأعصاب لدينا، وستوفر حبة بنجر واحدة متوسطة الحجم 44% من الاستهلاك اليومي الموصى به من حمض الفوليك.

سيوفر لنا نفس البنجر أيضًا 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز. يلعب هذا المعدن دورًا مهمًا في تكوين العظام ويدعم نشاط مضادات الأكسدة في الجسم.

يساهم البنجر أيضًا في استهلاكنا اليومي من البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد وفيتامين C والزنك.

2. البنجر مضاد قوي للالتهابات

البنجر هو أحد النباتات القليلة التي تحتوي على مادة البيتالين: وهي الصبغات التي تعطي البنجرالأحمر والأصفر لونهما المميز، اتضح أن البيتالين لديه القدرة على تقليل الالتهاب في الجسم.

يجب أن يكون الالتهاب استجابة قصيرة المدى من قبل جهاز المناعة لدينا لأي ضرر يلحق بالجسم، مما يساعد على حمايتنا من العدوى ومع ذلك، إذا استمر الالتهاب، فقد يصبح مشكلة ويتم التعرف عليه كعامل مساهم في معظم الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب.

تظهر العديد من الدراسات الأولية أن التأثيرات المضادة للالتهابات لعصير البنجر قد تكون أفضل من العديد من الأدوية المضادة للالتهابات الاصطناعية، بما في ذلك الإيبوبروفين، والتي من المعروف أن لها آثار جانبية غير مرحب بها.

3. مضاد للأكسدة

يتم إنتاج الجذور الحرة بشكل طبيعي في الجسم كمنتجات ثانوية للتفاعلات الكيميائية. ويمكن لعوامل نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والإجهاد وسوء التغذية أن تزيد من إنتاجها.

الجذور الحرة، إذا تركت يمكن أن تؤدي في النهاية إلى التسبب في ضرر، يُعرف باسم الإجهاد التأكسدي، والذي يلعب دورًا في العديد من الحالات الصحية المزمنة.

يمكن لمضادات الأكسدة إيقاف الجذور الحرة في مساراتها، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا إمدادات ثابتة منها للحفاظ على توازن الأمور.

أظهرت الدراسات أن عصير البنجر يتمتع بقدرة أكبر على مقاومة الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة والخضروات الأخرى، ولم يتفوق عليه سوى الرمان.

4. يدعم ضغط الدم الصحي وصحة القلب

يعد ارتفاع ضغط الدم، الذي غالبًا ما يكون بدون أعراض، عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب وغيرها من الحالات التي تؤثر على إمداد الدم إلى الدماغ، مثل السكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية.

ويمكن أن يساهم النظام الغذائي السئ، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، وزيادة الوزن ويمكن أن يكون شرب عصير البنجر أفضل مساعد في خفض ضغط الدم.

يحتوي البنجر على مستويات عالية من النترات، والتي عند تناولها تتحول إلى أكسيد النيتروز. يعمل أكسيد النيتروز على استرخاء الأوردة والشرايين، مما يسمح للدم بالتدفق بحرية وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

ووجد الباحثون، أن شرب 250 مل فقط من عصير البنجر يوميًا يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

5. البنجر يدعم وظائف الكبد

أثبتت الأبحاث أن المركبات الموجودة في البنجر تدعم الكبد في إزالة السموم الضارة من الجسم والمساعدة في منع تلف الكبد.

6. يدعم صحة الدماغ

مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تصبح أدمغتنا أصغر. ليس هذا فحسب، بل إن تدفق الدم إلى أدمغتنا ينخفض وتساهم هذه العناصر معًا في تقليل الوظيفة الإدراكية، ويساعد البنجر على دعم صحة الدماغ.