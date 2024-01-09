شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلبة والصلع.. أهم الأعراض المرضية لارتفاع هرمون الذكورة عند الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرمون التوستوستيرون أهم هرمونات الذكورة لدى الرجال، إتزان نسبته يساعد على إتزان هرمونات الجسم بالكامل عند الرجال، واضطراب نسبة بالزيادة أو النقصان يحمل معه أعراضًا وعلامات مرضية ظاهرة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع quora فإن نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجال يجب أن تكون في معدلاتها الطبيعية، وارتفاعه عن الحد المطلوب يعطي بعض العلامات أو الأعراض التي تظهر بشكل واضح على المريض، وهو ما يستلزم المتابعو الطبية لدى مختص للتأكد من عدم الإضرار بهرموناته وصحته.

ومن المفارقة أن أهم أعراض إرتفاع هذه الهرمونات هو تساقط الشعر والإصابة بالصلع، بل قد يصل حد الاصابه بما يسمى بالثعلبة الاندروجينيه، وهو ما يؤدي إلى ضعف الشعر تدريجيا وبصيلاته وتساقطه، والإصابة بالصلع مع المستويات العالية جدا من الهرمون.

تابع التقرير موضحًا أن البروستاتا قد تتضخم في حالة ارتفاع مستوى هرمون الذكورة بشدة، فضلاً عن بعض العلامات الأخرى وهي نمو حاد وشديد وغير طبيعي لعضلات الرجل، ولا شك أن العصبية والتوتر والتغيرات المزاجية تزيد حدتها عندما تضطرب الهرمونات، أو تزيد عن حدها الطبيعي وهو ما يحدث عند ارتفاع هذا الهرمون أيضا

وعند ارتفاع هرمون التوستوستيرون عند الرجال يحدث أن تزيد نسب نمو الشعر في الجسم بالكامل مثل مناطق الظهر والوجه والصدر، ولكنها تقل بشدة في منطقة فروة الرأس، ويصاب الرجال بحالة مرضية وهى التهاب البروستاتا وتضخمها الشديد ايضا، مما يزيد من مشكلات التبول لديهم.