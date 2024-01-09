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القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الجديد، يبدأ الكثيرون في وضع خطة التخلص من الوزن الزائد وتبني نمط حياة أكثر صحة، ومع ذلك، وعلى الرغم من الحماس الذي يصاحب قرارات فقدان الوزن في العام الجديد، يجد الكثيرون أنفسهم غير قادرين على الحفاظ على التزامهم بهدف إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تحقيق أهدافك لإنقاص الوزن في العام الجديد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تحقق أهدافك لإنقاص الوزن في العام الجديد؟ تحديد أهداف غير واقعية

يضع العديد من الأشخاص أهدافًا غير واقعية لأنفسهم، مثل فقدان نسبة كبيرة من الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل عندما لا يرون النتائج التي كانوا يأملون فيها، لذا يجب أن تحاول إجراء تغييرات في نمط حياتك.

يتطلب فقدان الوزن الكثير من العمل الجاد

بدون الحافز المناسب، قد يكون من الصعب البقاء على المسار الصحيح وإحراز التقدم، لذا أنت بحاجة إلى محفز يمكنه تحفيزك، ويمنحك التوجيه ليجعلك تحقق هدفك.

يتطلب فقدان الوزن اتباع نظام غذائي جيد التخطيط

بدون التخطيط السليم، قد يكون من السهل العودة إلى العادات القديمة وإغفال أهدافك.

العلاج: ابدأ الأمر بسيطًا، ولا تضغط على عقلك وجسمك من خلال اتباع نظام غذائي وتدريب شديدين.

يتوقع العديد من الأشخاص رؤية نتائج فورية عندما يبدأون رحلة فقدان الوزن

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يستغرق وقتًا وجهدًا، ومن المهم أن تكون صبورًا وواقعيًا بشأن أهدافك.

العلاج: حدد لنفسك هدفًا بسيطًا وطويل الأمد، وحاول أن تبدأ ببطء مثل المثل القديم "البطيء والثابت يفوز بالسباق".

الإجهاد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جهود فقدان الوزن

عندما نشعر بالتوتر، من المرجح أن نلجأ إلى الأطعمة غير الصحية ونتخطى ممارسة الرياضة

العلاج: حاول ممارسة اليوجا لمدة 15-20 دقيقة، سيساعدك ذلك في إدارة التوتر بشكل عام والنوم ضروري لفقدان الوزن.

بدون النوم المناسب، تنتج أجسامنا المزيد من هرمون الجريلين، أو هرمون الجوع

ما قد يزيد الجوع ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

العلاج: حاول الحصول على نوم عميق لمدة 7-9 ساعات

إهمال الاحتياجات الفردية

قد لا تلبي خطط الريجيم العامة التفضيلات الفردية أو الحالات الطبية إن وجدت ويؤدي هذا إلى عدم الرضا وفي النهاية يتخلى الناس عن قرارهم.

العلاج: احصل على خطة مصممة خصيصًا لك من اختصاصي تغذية وتذكر أن فقدان الوزن هو رحلة، ومن المهم أن تتحلى بالصبر واللطف مع نفسك على طول الطريق.