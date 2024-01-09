البازلاء خضار شتوى له فوائد كثيرة أبرزها تقوية المناعة

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن البازلاء تعد من الخضراوات الشتوية، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومنها البروتين، ومضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية، والألياف، وحمض الفوليك، فيتامين ب وسي، ولذا فهي كنز صحي لمن يتناولها بشكل دائم.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، العديد من الفوائد الصحية عند تناول البازلاء خلال فصل الشتاء، ومنها:

- تقوية الجهاز المناعييرجع احتوائها علي نسبة جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، لجعلها من الخضراوات المهمة في تقوية الجهاز المناعي، حيث إن تناولها يحميك من نزلات البرد والفيروسات، والبكتيريا المختلفة. - مهمة للحامللأنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، فهذا يجعلها مفيدة للنساء خلال فترة الحمل، لأنها تحميهن من التعرض للإجهاض، والولادة المبكرة، كما أنها تقلل فرص إصابة الجنين بالعيوب الخلقية، وتمده بالعناصر التي يحتاجها خلال النمو. - تعالج الإمساك لأن البازلاء تحتوي علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في علاج مشكلة الإمساك وخاصة المزمن، فهي تعمل علي تحسن حركة الأمعاء، والحد من الإمساك. - تنظيم نسبة السكر لأنها غنية بالألياف، فهذا يجعلها من الخضراوات الجيدة لمرضي السكر، فتناولها يساهم في تنظيم نسبته والحد من تعرضه للارتفاع. - تساعد على التخلص من الوزن الزائديرجع احتواء البازلاء علي نسبة عالية من الألياف، لزيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، ولذا فهي خيار غذائي رائعي لمتبعي الحميات الغذائية المختلفة.