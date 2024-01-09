شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى صدر يوضح كيف تتجنب التهاب اللحمية عند طفلك وتعزز مناعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللحمية ومشكلاتها الالتهابية، أحد أهم المشكلات المرضية التى يعانى منها الأطفال، حيث ينزعج الأبوان من تكرار حالات الالتهاب التى تسببها على الدوام، فضلاً عن أعراضها المرضية المصاحبة كانسداد الأنف والإفرازات الأنفية الشديدة.

وعنها قال الدكتور ماهر الجارحي استشاري أمراض الصدر والباطنة ونائب رئيس مستشفى حميات إمبابة، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أغلب حالات الأطفال الذين يعانون من اللحمية يمكن شفاؤهم تدريجيًا مع تقدمهم فى العمر، فكلما زاد الطفل في العمر قلت أعراض اللحمية وكلما كانت نسبة شفائها أعلى دون الحاجة للتدخل الجراحي، لذا نصح الجارحى الأبوين بعدم التسرع في اجراء عمليات اللحمية إلا بعد التأكد التام والكشف الدقيق من قبل الطبيب المختص على حالة اللحمية، والتأكد من عدم إعاقتها للتنفس أو تسببها في مشكلة كبيرة ما يجعلها حالة طارئة تستوجب الجراحة.

وقال استشاري أمراض الصدر والباطنة، إن اللحمية هي تلك الزائدة التي تلتهب كثيرًا لدى بعض الأطفال دون غيرهم، والتهاباتها المتكررة تستلزم ضرورة عرض الطفل على الطبيب المختص لمعرفة درجة التهابها، وعدد مرات الالتهاب، والمتابعة الدائمة لدى المختصين وعدم إهمال الحالة.

وأكد استشاري الصدر ضرورة عدم اللجوء للإجراء الجراحي بإزالة اللحمية إلا في الحالات المستعصية، التي تمثل مشكلة كبيرة يحددها الطبيب كحالات اختناق الأطفال، أو مشكلات تتعلق بتأثيرها الشديد على حالته الصحية، وفقًا لرؤية الطبيب، وبنسبة كبيرة تتحسن حالة اللحمية تدريجيا حتى يصل الطفل لعمر العاشرة أو الحادية عشر، فتلتئم وتختفي التهاباتها تماما في كثير من الحالات.

ونصح الجرحي بضرورة تعزيز مناعة الطفل ضد الالتهابات المتكررة للحمية، من خلال تناول بعض الأدوية التي تعزز المناعة والتي يصفها الطبيب المختص وفقا لرؤيته حالة الطفل وكذلك تناول الطعام الصحي والمشروبات الدافئة العشبية