شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الحرارة.. مشروبات هتقوى مناعتك وتدفيك أبرزها التليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول فصل الشتاء تزداد المشاكل الصحية مثل التهابات الجهاز التنفسى والأنفلونزا، بسبب برودة الطقس، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز المشروبات التى تساعد فى تقوية الجهاز المناعى والشعور بالدفء.

أكد الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد والتغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد القومى أن تناول بعض المشروبات العشبية مثل التليو والبابونج يعد خيارا رائعا خلال فصل الشتاء، خاصة خلال وجود منخفض جوى، أى التعرض لانخفاض درجات الحرارة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وأيضا تعمل على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء، كما أنها تقوى الجهاز المناعى، وبالتالى تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.

وأضاف، استشارى التغذية الإكلينيكية، أن شرب التليو والبابونج يساهم بشكل كبير فى تخفيف أعراض مشاكل الجهاز الهضمى، وأيضا مشاكل الجهاز التنفسى السفلى والعلوى، بسبب غناهما بمواد تساهم فى تطهير الجسم من المكيروبات والفيروسات والبكتيريا.

وأوضح، استشارى التغذية، أنه بالنسبة لحماية الجهاز الهضمى من التعرض للانتفاخ، ومشاكل القولون، أو الحد من التعرض للإصابة والتعرض للإمساك أو الإسهال، فإن شرب البابونج والتليو يساهم فى تنظيم الجهاز الهضمى، وحركته وتقليل التعرض لأى مضاعفات.

وأشار إلى أن البابونج والتليو مشروبان عشبيان يساهمن بشكل ملحوظ فى قتل البكتيريا الضارة، ويعملان على تقوية الجهاز المناعى، وجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة كنزلات البرد والأنفلونزا، فتناولهما يعمل على تطهير الجهاز التنفسى، وتخفيف أعراض السعال وسيلان الأنف وانسدادها.

ونصح، استشارى التغذية الإكلينكية، بضرورة تناول مشروب البابونج والتليو يوميا، للحصول على فوائدهما، والحماية من الأمراض الخاصة بفصل الشتاء المختلفة.