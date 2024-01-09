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عدن - ياسمين التهامي - بدون زيارة الطبيب.. هذه الفاكهة المهملة تعالج الإمساك في 5 دقائق وتنظف القولون من البراز المتحجر

عادًة ما ينصح الأطباء بتناول الأدوية الملينة للتخلص من الإمساك في دقائق معدودة، لكن هل يمكن تناول طعام بديل وسريع بنفس فاعلية الأدوية؟

يستعرض “الكونسلتو” في السطور التالية طعام خفيف يساهم في علاج الإمساك بسرعة وبفاعلية كبيرة، حسبما نشر موقع “Medical News Today”.

القراصيا لعلاج الإمساك بسرعةمن المعروف أن القراصيا تعمل كعلاج طبيعي للإمساك، وذلك لأن البرقوق في حد ذاته يعد الحل الطبيعي الأكثر سهولة وسرعة في تحريك الأمعاء.

يحتوي البرقوق والقراصيا على السوربيتول، وهو كحول سكري له تأثير ملين بنفس فاعليتها الأدوية الملينة.

أظهرت بعض الدراسات، أن القراصيا قد يكون أكثر فعالية من الألياف مثل السيلليوم، وبالتالي يساهم في علاج الإمساك بأسرع وقت ممكن.

كم قطعة يجب تناولها؟قد تكون الجرعة الفعالة للتخلص من الإمساك بسرعة حوالي 50 جرامًا، أو 7 حبات قراصيا متوسطة الحجم، مرتين في اليوم، مع الحرص على زيادة كمية المياه والألياف التي يتم تناولها كل يوم.

قد يرغب الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي في تجنب تناول البرقوق، لأن الكحوليات السكرية تحتوي على نسبة عالية من أطعمة الفودماب، التي تسبب تهيج القولون وظهور الأعراض المزعجة.

كيفية تناول القراصيايمكن تناول حبات القراصيا كما هي أو إضافتها إلى طبق الشوفان أو الزبادي أو سلطة الفواكه وغيرها.