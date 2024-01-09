شكرا لقرائتكم خبر عن هيقوى مناعتك ويحميك من أمراض الشتاء.. تعرف على فوائد القلقاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتمتع فصل الشتاء بكثرة الخضراوات التى تتميز بدرجة حماية ضد الأمراض، وتعزيز المناعة بالجسم خاصة الخضراوات الورقية التى تدخل فى العديد من الأكلات، ومن بين الخضار الشتوى الشهير القلقاس.
وأكدت الدكتور أمال أحمد استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب قصر العينى أن القلقاس من الأطعمة المهمة خلال فصل الشتاء، لأنه غنى بالعديد من العناصر المهمة للجسم، ومنها الألياف، وفيتامين ب وهـ وسي، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والمغنسيوم.
وقدمت استشارى السمنة والنحافة أبرز وأهم الفوائد الصحية التى تحل على الجسم، عند تناوله للقلقاس، ومنها..
- تنظيم السكر فى الدملأن القلقاس يحتوى على نسبة جيدة من الألياف، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المفيدة، فهذا يجعله خيارا رائعا لمرضى السكر، لأنه يساهم في تنظيم نسبته في الدم، ويحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض.
نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لصحة القلب، ويقلل فرص التعرض للإصابة أو التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض، ولذا هو غذاء جيد لمرض القلب.
- الحد من الإصابة بالسرطانيحتوى على مركبات نباتية تسمى البوليفينول ومضادات الأكسدة وفيتامين سى، وجميعها لديها القدرة على تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان. - يساعد في التخلص من الوزن الزائد
نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعله خيارا غذائيا رائعا لمتبع الحميات الغذائية الرائعة والهادفة في التخلص من الوزن الزائد، لذا عليك تناوله باستمرار إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد.
- تقوية الجهاز المناعيلأن القلقاس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهذا يجعله لديه القدرة على تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يساعد في شعور الشخص بالتدفئة، لذا هو خيار غذائي رائع خلال فصل الشتاء.
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