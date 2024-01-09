شكرا لقرائتكم خبر عن هيقوى مناعتك ويحميك من أمراض الشتاء.. تعرف على فوائد القلقاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع فصل الشتاء بكثرة الخضراوات التى تتميز بدرجة حماية ضد الأمراض، وتعزيز المناعة بالجسم خاصة الخضراوات الورقية التى تدخل فى العديد من الأكلات، ومن بين الخضار الشتوى الشهير القلقاس.

وأكدت الدكتور أمال أحمد استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب قصر العينى أن القلقاس من الأطعمة المهمة خلال فصل الشتاء، لأنه غنى بالعديد من العناصر المهمة للجسم، ومنها الألياف، وفيتامين ب وهـ وسي، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والمغنسيوم.

وقدمت استشارى السمنة والنحافة أبرز وأهم الفوائد الصحية التى تحل على الجسم، عند تناوله للقلقاس، ومنها.. - تنظيم السكر فى الدملأن القلقاس يحتوى على نسبة جيدة من الألياف، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المفيدة، فهذا يجعله خيارا رائعا لمرضى السكر، لأنه يساهم في تنظيم نسبته في الدم، ويحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض. - تنظيم السكر فى الدملأن القلقاس يحتوى على نسبة جيدة من الألياف، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المفيدة، فهذا يجعله خيارا رائعا لمرضى السكر، لأنه يساهم في تنظيم نسبته في الدم، ويحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض.