الخميرة الخيار الأمثل لزيادة الوزن

بيروت - نادين محمد - تحتوي الخميرة على العديد من الفوائد الصحية كما أنها تعمل على زيادة الوزن بشكل فعال، لاحتوائها على العديد من الألياف، والبروتينات، والفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين B12، والمعادن كالمغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن طرق لـ زيادة الوزن والحصول على وزن مثالي تصبح الخميرة خيارك الأمثل والأفضل لتحقيق ذلك.

فوائد الخميرة للجسم

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غنية بالمركبات المضادة للأكسدة وبالتالي التقليل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

تحسين مستويات السكر في الدم.

تخفف من الأعراض المرافقة لتهيج القولون.

تعزز من صحة الجهاز العصبي.

تزيد من قوة الجهاز المناعي.

حماية الجسم من السرطان.

تعزز مستويات الطاقة في الجسم.

تعزز صحة الجلد والشعر والأظافر.

مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية.

تساهم في التخفيف من حالات الإسهال.

حماية الجسم من الضمور البقعي.

خفض الكوليسترول في الدم.

وصفات الخميرة لزيادة الوزن

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وصفة الخميرة والسكر

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.



الطريقة

أضيفي كمية الخميرة إلى كوب من الماء الدافئ.

أضيفي السكر وقلبي المكونات جيدًا.

اتركي الخليط جانبًا لبعض الوقت حتى تتجانس المكونات.

اشربي الخليط مرتين يومياً مرة بعد الإفطار ومرة ​​أخرى بعد العشاء.

يمكنكِ استبدال الماء بالحليب الدافئ.

وصفة الخميرة والمكسرات

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المكونات

ملعقة ونصف خميرة.

ملعقة صغيرة من حلاوة الطحينية السائلة.

نصف كوب من المكسرات المختلفة المطحونة.

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الطريقة

اخلطي جميع المكونات جيدًا، حتى يتكون خليط متجانس.

تناولي ملعقتين من الخليط مع كوب من الحليب.

من الأفضل تناول المشروب بعد الأكل بساعتين.

تناوله مرتين يومياً.



وصفة الخميرة والحلبة والعسل

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المكونات

4 ملاعق كبيرة من الحلبة.

4 ملاعق صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة عسل.

كوب من الماء.

الطريقة

ضعي الحلبة في قدر صغير على النار، ثم أضيفي كوب الماء واتركي المزيج حتى يغلي.

اتركي المزيج بعد غليانه حتى يبرد، ثم أضيفي الخميرة مع التقليب الجيد حتى تمتزج.

يمكنك تناول المشروب بدون اضافة العسل أو أضيفيه في حالة رغبتك.

من الأفضل تناول المشروب بعد الأكل بساعتين.

تناوله مرتين يومياً.

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