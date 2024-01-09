شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية.. علامات تساعد فى الكشف المبكر عن أمراض الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الغدة الدرقية من الاضطرابات الشائعة بين كثير من الناس، ومن بينها قصور الغدة الدرقية حينما ينتج الجسم هرمون الغدة بكمية قليلة، وكذلك أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية، عندما تفرز الغدة كمية زائدة عن الحد من هرمون الغدة الدرقية، وبمناسبة شهر التوعية بالغدة الدرقية نتعرف فى هذا التقرير على أعراض قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية لاكتشاف الإصابة مبكرا والعلاج. أعراض قصور الغدة الدرقيةوفقا لموقع times now تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلى.. أعراض قصور الغدة الدرقيةوفقا لموقع times now تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلى..

التعب

المزيد من الحساسية للبرد

إمساك

جفاف الجلد

زيادة الوزن

صوت أجش

الشعر والجلد الخشن

ضعف العضلات

آلام العضلات والحنان والتصلب

دورات الحيض التي تكون أثقل من المعتاد أو غير منتظمة

تباطؤ معدل ضربات القلب، ويسمى أيضًا بطء القلب

اكتئاب

مشاكل في الذاكرة

يظهر قصور الغدة الدرقية أعراضًا مختلفة باختلاف الفئات العمرية.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقيةوفقا لموقع هيئة الصحة البريطانية تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية..

العصبية والقلق

فرط النشاط – قد تجد صعوبة في البقاء ثابتًا ولديك الكثير من الطاقة العصبية

تقلب المزاج

صعوبة النوم

الشعور بالتعب طوال الوقت

حساسية للحرارة

ضعف العضلات

إسهال

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد

العطش المستمر

حكة

تورم فى الرقبة بسبب تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

معدل ضربات القلب غير منتظم و/أو سريع بشكل غير عادي (خفقان)

طفح جلدي مرتفع ومثير للحكة

فقدان الوزن