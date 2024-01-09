شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لاستخدام المحلول الملحى كغسول للأنف عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح العامة عند استخدام المحلول الملحي كغسول لأنف الأطفال، والتى تضمنت الآتى:

-اغسل يديك دائمًا قبل وبعد إجراء عملية غسل الأنف للطفل باستخدام المحلول الملحي.​​

-املأ السرنجة بالمحلول الملحي.​​

-ضع طفلك على جانبه، وضع منشفة تحت أنفه، وقم بإعطاء المحلول في جانب من أنفه عن -طريق إفراغ محتوى السرنجة بسرعة.​​

-ضع طفلك على الجانب الآخر بحيث تكون فتحة الأنف الأخرى لأعلى، وكرر نفس الأسلوب.​​

-يستمر الغسول بمحلول الملح لمدة ٣ ثوانٍ لكل فتحة أنف.​​

-استشر الصيدلي حول الطريقة الصحيحة لاستخدام المحلول الملحي كغسول لأنف للأطفال.​​