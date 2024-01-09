شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لاستخدام المحلول الملحى كغسول للأنف عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح العامة عند استخدام المحلول الملحي كغسول لأنف الأطفال، والتى تضمنت الآتى:
-اغسل يديك دائمًا قبل وبعد إجراء عملية غسل الأنف للطفل باستخدام المحلول الملحي.
-املأ السرنجة بالمحلول الملحي.
-ضع طفلك على جانبه، وضع منشفة تحت أنفه، وقم بإعطاء المحلول في جانب من أنفه عن -طريق إفراغ محتوى السرنجة بسرعة.
-ضع طفلك على الجانب الآخر بحيث تكون فتحة الأنف الأخرى لأعلى، وكرر نفس الأسلوب.
-يستمر الغسول بمحلول الملح لمدة ٣ ثوانٍ لكل فتحة أنف.
-استشر الصيدلي حول الطريقة الصحيحة لاستخدام المحلول الملحي كغسول لأنف للأطفال.
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