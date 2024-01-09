بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من العادات الغذائية المختلفة التي نقوم بها يمكن أن تؤثر بالسلب على صحتنا، وربما أبرزها النوم مباشرة بعد تناول وجبة، والتي قد ينتج عنها حرقة المعدة وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

وإليكِ في "الجميلة" أضرار النوم مباشرة بعد تناول وجبة .

أضرار تحدث للجسم بعد تناول وجبة

(مصدر الصورة freepik)

إن تناول وجبة كبيرة قبل النوم قد يضر أكثر مما ينفع، وتظهر الأبحاث أن تناول وجبة قبل النوم له بعض المشاكل الصحية، بما في ذلك:

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أقل إشباعًا (أقل شبعًا) ويؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية مقارنة بتناول الطعام في وقت مبكر من اليوم. بمعنى آخر، تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب لك شعورًا أقل بالشبع على الرغم من أنكِ قد تتناولين كمية أكثر مما تفعلينه في أوقات أخرى خلال اليوم.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام المزمن إلى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

بشكل عام، يجب تجنب تناول الطعام قبل النوم إلا إذا كان لديك سبب طبي للقيام بذلك، إذا كان عليكِ تناول الطعام قبل النوم، فاحرصي على تجنب الإفراط في تناوله واتخاذ قرارات صحية بشأن ما تأكليه.

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أفضل وقت للتوقف عن الأكل قبل النوم

كقاعدة عامة، سيخبرك خبراء التغذية بالانتظار حوالي ثلاث ساعات للنوم بعد تناول الطعام، على سبيل المثال، إذا تناولت العشاء في الساعة 6 مساءً، فحاولي الانتظار حتى تخلدي إلى النوم حتى الساعة 9 مساءً، ويسمح هذا بحدوث عملية الهضم ويمنح الوقت لمحتويات معدتك للانتقال إلى الأمعاء الدقيقة.

يقوم النظام اليومي لجسمك، والمعروف أيضًا بإيقاع النوم والاستيقاظ، بإعداد جسمك ليكون أكثر كفاءة في هضم الطعام وامتصاصه واستقلابه في وقت مبكر من اليوم، لهذا السبب، من الأفضل تناول وجبات أكبر خلال النصف الأول من اليوم، ثم تناول وجبة مغذية أصغر في المساء، قبل ساعات قليلة من النوم.

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ما هي مخاطر تناول الطعام قبل النوم؟

(مصدر الصورة freepik)

تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، خاصة عندما يصبح عادة، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للآثار الصحية السلبية لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل من غيرهم.

ارتجاع المريء، الارتجاع الحمضي، حرقة المعدة

الاستلقاء بعد وقت قصير من تناول الطعام يجعل من السهل على ما في معدتك أن يرتد إلى حلقك (المريء).

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أثناء الليل، وإحساس حارق غير مريح في صدرك، وأعراض أخرى لمرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، مثل الطعم المر في فمك أو تجشؤ الطعام.

ارتجاع المريء هو حالة مزمنة تحدث عندما يكون هناك ضعف في حلقة العضلات (العضلة العاصرة) في الطرف السفلي من المريء، هذا الضعف يجعل من السهل على حمض المعدة أن يتسلل مرة أخرى إلى المريء، وفي الليل، من المرجح أن تحدث الأعراض إذا لم يتم إفراغ المعدة بالكامل قبل النوم.

كما يمكن أن تتداخل حرقة المعدة أثناء الليل مع قدرتكِ على الحصول على قسط كافٍ من النوم لأنك تواجهين صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم (الأرق).

لماذا يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي الاختناق أثناء نومك؟

إن تناول وجبة قريبة جدًا من وقت النوم يمكن أن يضر بنومك، خاصة إذا كانت كمية كبيرة من الطعام، وتظهر الأبحاث أنه كلما اقترب الشخص من تناول الطعام قبل وقت النوم، كلما زاد احتمال استيقاظه طوال الليل.

كما أن تناول الطعام يحفز إطلاق الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على استخدام الطعام للحصول على الطاقة، يمكن لهذه العملية أن تغير إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك عن طريق إخبار عقلك بالبقاء مستيقظًا والتدخل في قدرتك على النوم.



زيادة الوزن وتناول الطعام قبل النوم

لن تكتسبي وزنًا بمجرد الذهاب إلى السرير مباشرة بعد تناول الوجبة، لكن هذه العادة يمكن أن تكون عاملاً في زيادة الوزن، ولقد لاحظ الباحثون وجود صلة بين أوقات الوجبات المتأخرة وزيادة الوزن، لكنهم غير متأكدين تمامًا من سبب وجود هذا الارتباط، ومن المحتمل أن يرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك التمثيل الغذائي والأنسولين.

المصدر: verywellhealth

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