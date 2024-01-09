شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.. علامات تحذيرية والكشف المبكر طريق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر يناير من كل عام يعتبر شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وهو أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا بين النساء، والذى يشكل خطرا على الصحة الإنجابية للمرأة بصورة كبيرة، وفى هذا الإطار قالت الدكتورة يمنى علي استشاري النساء والتوليد في كلية طب أسيوط، إن سرطان عنق الرحم يعد من أنواع السرطانات الفيروسية، أي نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي “HPV”، وهناك العديد من الحملات الطبية التي تساعد في اكتشافه بشكل مبكر لحماية النساء منه.

وأوضحت أن آخرهم حملية 100 مليون صحة والتى يتم خلالها الكشف عن أنواع عديدة من الأورام ومن ضمنها سرطان عنق الرحم، الذي يساهم اكتشافه المبكر في حماية نسبة كبيرة من النساء للتعرض بمضاعفات المرض الخطيرة.

وأضافت استشاري النساء والتوليد، أن من العلامات التحذيرية الرئيسية لسرطان عنق الرحم، النزيف المهبلي غير المبرر، ويكون بكمية كبيرة، وأيضا وجود إفرازات مهبلية كثيرة يصاحبها رائحة سيئة.

وأشارت إلى أن الشعور بالألم الشديد خلال القيام بالعلاقة الزوجية، وأيضا ألم الظهر، والقدم والحوض، وفقدان الوزن غير المبرر، من علامات الإصابة بسرطان عنق الرحم أيضا.

وأضافت أنه يمكن الوقاية من الإصابة بهذا النوع من السرطان أي سرطان عنق الرحم، عن طريق أخذ اللقاح ضد الفيروس الحليمي المسبب للإصابة بالمرض، ويتم عن طريق العديد من الجرعات، التي يتم تحددها من قبل المشرفين على هذا اللقاح.