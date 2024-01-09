شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة خليهم في نظامك الغذائي لمكافحة التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرون يعانون من التوتر، بشكل خاص بعد الرجوع من الإجازة، وهؤلاء يحتاجون لدمج بعض الأطعمة فى نظامهم الغذائى، وفقا لموقع " healthsite"، الذى حدد أطعمة تقلل التوتر، وتساعدك فى تحسين نمط حياتك.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تقاوم التوتر؟ البنجر

البنجر غني بأكسيد النيتريك الذي يمكن أن يساعد في تدفق الدم، فهو ينظم ضغط الدم، يمكن إعداد سلطة البنجر الباردة مع البذور وجبنة الفيتا وزيت الزيتون، أو يمكنك إضافة البنجر إلى الخضار المفضل لديك.

التوت

التوت الأزرق يقلل من الإجهاد التأكسدي ويعزز الوظيفة الإدراكية، فهو يحمي الدماغ ويعزز المزاج .

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تدعم صحة الدماغ وتنظم هرمونات التوتر، كما أنه يمكنه الحفاظ على ضغط الدم وتعزيز "مقاومة الإجهاد بشكل عام".

الرمان

قادر على محاربة الأضرار التأكسدية التي تحدث أثناء الإجهاد، فهو غني بمضادات الأكسدة، فالتناول المنتظم للرمان في شكل بذور أو عصير يمكن أن يكون له "نشاط مضاد للاكتئاب" في الجسم، يمكنك إضافته إلى السلطة، أو تناول وعاء صغير من الرمان كل يوم.