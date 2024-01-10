شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الاختبارات اللازمة قبل عملية التلقيح الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التلقيح الصناعى هو تقنية إنجابية مساعدة للأزواج الذين يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي، ولكن قبل البدء في اتخاذ هذه الخطوة، إليك الدليل الشامل لإجراء الاختبارات اللازمة قبل الخضوع لعملية التلقيح الصناعي، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

يعتبر التلقيح الاصطناعي أكثر ملاءمة للأفراد الذين يواجهون مشكلات مثل تقدم عمر الأم، أو تلف أو انسداد قناة فالوب، أو انخفاض وظيفة المبيض، أو التهاب بطانة الرحم، أو الأورام الليفية الرحمية أو الأورام الحميدة، أو العقم عند الذكور، أو العقم غير المبرر، تم تصميم اختبارات التلقيح الاصطناعي للقضاء على احتمالية الإجهاض أو تشوهات الأجنة أو أي عوامل معدية أو مرتبطة بالأمراض يمكن أن تؤثر على الصحة واحتمالية الولادة الناجحة.

الاختبارات والفحوصات المطلوبة قبل عملية التلقيح الصناعى:

• تعتبر الموجات فوق الصوتية عبر المهبل (TVS) في وقت الفحص أداة قيمة للغاية في تحديد المسار العلاجي الإضافي، يوفر فحصًا تفصيليًا للمبيض (عدد وحجم الجريبات) والرحم (الشكل وسمك بطانة الرحم وأي تشوهات).

• يعد تقييم مستويات الهرمون أمرًا ضروريًا للنساء، لأنه يوفر معلومات قيمة حول وظيفة المبيض، وجودة البويضات، واحتياطي المبيض، يتضمن ذلك فحص الهرمون المنبه للجريب (FSH)، والهرمون اللوتيني (LH)، والإستراديول، والهرمون المضاد للمولريان (AMH).

• اختبار سالكية قناة فالوب: HSG هو إجراء متخصص بالأشعة السينية يسمح بإجراء تقييم شامل للرحم وتحديد ما إذا كانت قناتي فالوب مسدودة أو تعمل بشكل صحيح، يتم إدخال عامل التباين إلى قناة فالوب من خلال الرحم لتسهيل الرؤية الواضحة.

• تقييم السائل المنوي: إذا تم تقديم عينة من الحيوانات المنوية، فإنها تخضع للاختبار في المختبر لتقييم عوامل مثل الشكل والحركة والتركيز، في الحالات التي يتم فيها تحديد العقم عند الذكور، يمكن استكشاف خيارات متخصصة لتعزيز فرص الإخصاب الناجح عن طريق اختيار الحيوانات المنوية الأكثر صحة والأكثر حيوية لاستخدامها في التلقيح الصناعي.

• يعد اختبار البرولاكتين ضروريًا لتقييم مستويات الهرمونات المرتبطة بإنتاج حليب الثدي والخصوبة، يمكن لمستويات البرولاكتين المرتفعة أن تعيق الحمل، لذا فإن نتائج الاختبار تساعد الأطباء على تحديد خطة العلاج الأنسب لكل امرأة.

• وظيفة الغدة الدرقية: يتم فحص مستويات هرمونات الغدة الدرقية، بما في ذلك TSH (هرمون تحفيز الغدة الدرقية T3 وT4 ، للتأكد من أن الغدة الدرقية تعمل ضمن المعايير المطلوبة، يمكن أن يكون لخلل في وظيفة الغدة الدرقية تأثير على الخصوبة.

• يعد فحص الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي ب، والتهاب الكبد الوبائي سي، والزهري، والكلاميديا، والحصبة الألمانية، والحماق أمرًا ضروريًا لحماية صحة الأم والجنين أثناء نموه.

• اختبارات الدم الأساسية مثل CBC، FBS، PPBS، S.Creatinine، فصائل الدم وروتين البول لتقييم الصحة العامة للمريض.